A Valdobbiadene i campioni provinciali Acsi

5° Gran Premio Città di Valdobbiadene E’ una delle poche gare con percorso vallonato e quest’anno era valida come Campionato Provinciale strada 2022, oltre 150 gli atleti che si sono dati battaglia nella gara organizzata impeccabilmente dall’ASd Spumanti Mionetto . Super Zambon tra i Gentleman A Poco meno di 40 kmh la media al termine dei 6 giri in programma, vince un strepitoso Fabio Zambon dell’Eurovelo ma non prende la maglia di campione provinciale essendo di un altro ente, secondo Zavarise e terzo Barzotto, vince il Provinciale Luca Ghirardo Team Eurovelo Acsi . Tiziano Benedetti primo assoluto Tra i G B vittoria di Benedetti su De Bortoli, terzo un super Giorgio Bottaro (asd Zerotino) che fa suo il Provinciale anche se il percorso non era ideale per le sue caratteristiche . Agostino Durante il più veloce Volata imperiale tra i SG A, il corridore del Team Pinarello vince su Lorenzin e Malfertheiner, con il 5° posto Renzo Marcon si aggiudica l’ambita maglia offerta per l’occasione dalla ditta Volata di Castello di Godego . Angelo Bettin in modalità aereo Parte lunghissimo l’atleta del Team Fontanelle, un momento di forma strepitoso che gli consente di vincere su 2 super corridori del calibro di Alfio Maracani e Giorgio Gretter. La rivincita di Valentina De Pizzol asd Fausto Coppi Polyglass E’ partita con gli occhi della tigre la ragazza di Salgareda, la delusione del secondo posto ai campionati nazionali di MTB l’ha rafforzata ancora di più, oggi su un percorso a lei congeniale,si scatena con una progressione straordinaria vincendo su Serena Merotto ( team P6 )e Decet Eleonora ( esercito). Tra le donne B vince Chiara Ciampolillo (Zuliani). Giovanni Sergiano non si arrende Il secondo posto del sabato gli stava stretto e oggi ha voluto la rivincita, volata perfetta che lascia dietro Cabriolu e Bortoli, con il 4° posto vince il Provinciale Enrico Grespan ASD 31100 Cycling Club che a sua volta beffa Michele D’alberto che correva in casa (ASD Mionetto) e Sebastiano Scatà ( Fausto Coppi Polyglass).tra i debuttanti vittoria di Giorgio Presti ASd Spinacè. Matteo Camerotto ( ASD Spezzotto) tra i senior A Vince davanti a Polegato e Bonato, dopo qualche secondo e con il 5° posto arriva Daniele Mocellin ASD Team Forty Caselle che si laurea campione provinciale della sua categoria. ASD Melato pigliatutto con Guido Girardi Tra i Senior B vince Girardi su Buso e De Carli, Provinciale che va in casa dell’ASD Piva con la bella prestazione di Daniele Lazzaro . Un grande Alessandro Bianchin tra i veterani Team Spezzotto in grande spolvero con Alessandro Bianchin che vince tra i V A , secondo Donatello, con il terzo posto Marco Vettoretti Uno Team Cittadella vince la maglia del Provinciale . Veterani B vince Zambolin Team Chiarcosso su Monetti e Lucetti. Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato per l’ottima riuscita della manifestazione e in particolare l’azienda Volata per le maglie che sono state apprezzate da tutti i vincitori. Edi Tempestin