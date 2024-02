Amandha Fox al New 1000 Lire di Preganziol per promuovere la mobilità green

Educazione civica e locali di intrattenimento adult. Galeotta sarà l’ospitata che la star del cinema adult Amandha Fox celebrerà al New Mille Lire lap dance di Preganziol venerdì 1 marzo 2024. Dopo il calendario sul tema della sicurezza stradale (realizzato per ricordare Serena Gasparotto) la Venere polacca sfruttando il milione e passa di followers sul suo profilo instagram ha deciso di sollecitare i propri fans nonchè i numerosi frequentatori dei locali notturni a preferire per gli spostamenti la bicicletta o il monopattino (e, se possibile, a piedi), l’auto ibrida o elettrica a quella a benzina, utilizzare il trasporto pubblico, ricorrere alla condivisione di veicoli (scooter ). L’iniziativa di Amandha nasce col preciso scopo di sensibilizzare i più giovani sui temi della circolarità e della sostenibilità al fine di portare la Circular Economy nei locali tipo il New 1000 Lire. Questo ambizioso progetto è stato pensato dalla Fox con il chiaro proposito di veicolare anche nei night club i concetti chiave di economia circolare, educazione finanziaria e tecnologie “smart” nonchè favorire, in particolare, la comprensione del concetto di sviluppo sostenibile, recentemente inserito dal Ministero dell’Istruzione nel percorso di Educazione civica. Un modo rivoluzionario per insegnare alle nuove generazioni l’importanza di vivere guardando alla sostenibilità e alla circolarità di prodotti e servizi. Ma il primo venerdì del mese di marzo sarà sempre inserito nel solito contesto di “varietà erotico”, in cui il pubblico è sempre uno spettatore attivo.