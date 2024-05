Veneto Sex 2024

Per tre giorni, dal 17 al 19 maggio, Preganziol si trasformerà nella capitale dell’eros in quanto il noto locale New 1000 Lire lap dance ospiterà la quarta edizione di “ Veneto Sex “ considerato dagli addetti ai lavori il più grande evento italico dedicato alla sessualità che nasce sul modello delle fiere di successo quali il Venus di Berlino, il FICEB di Barcellona, l’Eros Fest di Praga, il Kinky di Copenaghen unitamente al Salão Erótico Fest di Oporto. Non solo trasgressione e provocazione, lingerie, tacchi alti e sex toys, ma anche momenti di incontro e di approfondimento ( curati dall’AssoSex ) per affrontare, insieme ad ospiti ed esperti, tematiche molto serie come sesso e disabilità, la violenza sulle donne unitamente ai pericoli derivanti dal web legati al sesso. Madrina della kermesse la “ principessa dell’adult entertainment “ Lisa Amane, mentre le special guest star saranno Valentina Nappi (reduce dal successo di Netflix), Eva Henger direttamente dall’Isola dei famosi , Amandha Fox che grazie al brano musicale “ Malatia Malatia “ ha spopolato ovunque, nonchè “ la Talpa Mediaset “ Franco Trentalance. Il cast sarà inoltre composto da Jarushka Ross ( da Praga ), La Toya Lopez (da Lubiana), dalla coppia italia composta da Lady Muffin e Tommy Canaglia che sta spopolando a Tenerife, da Vanessa Bruni ( Rocco Siffredi Academy ), Vanessa Khaos, dalla mistress più potente d’Italia Dominatrix Aura, dalla regina degli scambi di coppie Miss Mina, da Ilka Summer e Chanel 27 (direttamente dalla Diva Futura di Riccardo Schicchi ), Kira Ross, Lolita Ruiz, Naomi Bell, Giorgina Sparkling la sexy colf, Penelope, Medusa, Francesca Di Caprio, Alex Leon, Dakota Fire, Giada Suicide, Crystal Sky, Cristina Star, Maryjane, Macarena Lewis, Jessica Blaund, Ines Mendoza, Border Lady, Lily Floswers, Lady Blu, Susy Q, Tommy Nicole Vega, Monica Johanson, Luca Ferrero e Ambra, al tenore Alberto Brunelli . Proprio al Veneto Sex, infatti, si apriranno le iscrizioni alla “New Mille Lire Academy” una sorta di università a tripla X che ha nel regista Andy Casanova il suo mentore . “Oggi il sesso è diventato molto più complesso di prima – dichiara l’art director Roberta Zanchi – c’è un nuovo mondo a luci rosse da imparare e da insegnare . E siamo pronti a farlo !”.

Per tutte le informazioni (e prenotazioni) chiamare il numero del locale 3774693154. Preganziol ( TV )