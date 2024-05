Sabato 18 maggio al Veneto Sex arriva la Malena nazionale

Via Spinelli, 32 · Preganziol

Dopo la madrina Lisa Amane, la top star Valentina Nappi, la devastante Amandha Fox, la sensuale Eva Henger e " la Talpa " Franco Trentalance al “ Veneto Sex “ (venerdi' 17, sabato 18 e domenica 19 maggio a partire dalle ore 19.00 fino al mattino) arriva MALENA NAZIONALE (l’atmosfera già diventa incandescente). Nella serata di sabato 18 maggio la Malena nazionale, detta anche “la pugliese” ( indiscussa star del cinema adult mondiale nonché pupilla del guru Rocco Siffredi ) varcherà la porta del New 1000 Lire lap dance di Preganziol. Malena, ex agente immobiliare, con trascorsi nel mondo della politica (ricordate il Partito Democratico dell'ex leader Matteo Renzi), è diventata in questi anni una delle attrici del cinema a luci rosse fra le più amate e venerate.

Grazie alle sue forme prorompenti e alle sue performances inarrivabili, ha conquistato un ruolo tutto suo nel “mare magnum” dell’hard internazionale. Vanta un profilo Instagram (con 1 milione di follower), ha scritto un’autobiografia dal titolo “Pura” (un titolo chiaramente provocatorio). "PURA … - ha affermato Malena - È un aggettivo stupendo, esprime bellezza, autenticità ed è privo di compromessi". La divina bellezza pugliese che - negli anni - è anche riuscita abilmente a sdoganare la sua immagine e il suo personaggio dal circuito semi-clandestino del cinema a tripla X per arrivare nei salotti televisivi più ambiti e nelle trasmissioni Tv formato - famiglia come L’isola dei famosi , Ciao Darwin, le Iene, Belve, e chi più ne ha più ne metta. Impresa, fino ad ora, riuscita solo al suo mentore Rocco Siffredi e alla mai dimenticata Moana Pozzi. Per prenotazioni chiamare il 3774693154.