Vidor, Texas. No, non è un errore del giornalista, ma bensì un particolare caso di omonimia che lega la nostra Vidor, alla Vidor della contea di Orange in Texas. In comune le due città non hanno granché in comune, la città degli Stati Unii infatti è completamente diversa dalla nostra. 10.579 abitanti, situata nel Texas sud-orientale, è stata la sede del Ku Klux Klan per diversi anni, ma oggi è sede di forti e accese proteste contro il razzismo. Le due cittadine sono anche venute in contatto nella metà degli anni '90 per un gemellaggio che però non si è concluso. Chissà se le due Vidor si uniranno nel prossimo futuro, conoscendosi e magari scoprendo qualche filo conduttore che lega le loro storie. Walter Zambon