Villorba, 25 Aprile al monumento dei partigiani di Fiera fucilati dalle SS

Alla cerimonia, iniziata puntualmente allo scoccare delle ore 10, erano presenti il vicesindaco Giacinto Bonan, il Consiglio Comunale Ragazzi con la sindaca Sofia Campa e i consiglieri Clara Teresi, Aurora Michieletto, Rachele Battistin, Kevin Artuso e Damiano Biscaro, il parroco don Paolo, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, l’Anpi locale. Fra i vari interventi va citato quello del presidente dell’Associazione Fanti di Villorba, Sergio Amadio, che ha voluto ricordare la figura del partigiano villorbese Gilberto Milani (Berto per gli amici), della brigata democristiana Tito Speri fondata da Agostino Pavan, futuro deputato della DC. Milani fu catturato dalle Brigate Nere il 16 dicembre 1944 e venne portato alla palestra Verdi di Treviso – luogo di tortura secondario ma non meno crudele rispetto al più noto collegio Pio X – dove fu sottoposto a una serie di nerbate che ne resero il corpo irriconoscibile per diversi giorni. Nel dopoguerra Gilberto Milani fu eletto per due volte sindaco di Villorba oltre a ricoprire importanti incarichi in seno alla Democrazia Cristiana e alle Acli.

«Berto dovrebbe essere un simbolo per tutti – ha sottolineato Amadio – e la sua figura studiata e valorizzata dalla sua e nostra comunità villorbese. Soprattutto per i giovani che hanno bisogno di figure di riferimento… Abbiamo tentato tramite il sindaco di portare questa figura all’attenzione della scuola, al luogo cioè maggiormente deputato alla crescita culturale e civile dei giovani. Non abbiamo avuto riscontro. Ci proveremo ancora». Il cippo posto all’ingresso del cimitero – dove si è svolta la cerimonia del 2024 – fu inaugurato domenica 28 aprile 1946 dai «Liberi compagni e popolo di Fiera» per ricordare gli otto partigiani comunisti uccisi all’alba del 29 aprile 1945 dalle SS in ritirata. Gli otto combattenti della libertà erano partiti con un camioncino Fiat 18BL da Porto di Fiera la sera del 27 aprile. Promotore dell’azione fu il diciannovenne studente liceale trevigiano Italo Buttazzoni che era in contatto con la brigata Bottacin. Venuto a conoscenza che la caserma De Dominicis sulla strada per Santa Bona era pressoché sguarnita, decise di farvi un’incursione per rifornirsi di armi. Con lui, oltre al guidatore Alerame Zanin, c’erano Umberto Caldato, Luigi Fantin, Giovanni Gobbo, Giuseppe Mestriner e Libero Mion. “Tutti ragazzi di Porto di Fiera – ricorda il testimone Elio Cibin – che gravitavano attorno alle attività legate al movimento delle merci sulla banchina del Sile: barcari, facchini, piccoli artigiani. La prima tappa fu a Santa Bona dove al gruppo di Fiera si unirono Vladimiro Benvenuto e Antonio Avallone, che abitavano nelle case popolari di quella che oggi è chiamata via Bindoni. Da qui il drappello tentò di entrare nella vicinissima caserma De Dominicis, ma trovando resistenza, desistette. Il gruppetto di patrioti si diresse allora alla cartiera Burgo di Mignagola, che in quei giorni era stata destinata a campo di raccolta di prigionieri fascisti e tedeschi e che era sotto il controllo dei partigiani della Bottacin, fra i quali aveva un notevole ruolo gerarchico il paesano (di Fiera) Marcello Caldato “Sauro”. È dalla cartiera che, secondo Cibin, essi furono inviati sul Montello in missione recupero armi. Stavano percorrendo col loro camioncino via Trento, la strada che dalla Postumia romana (‘a Postioma) si dirige a Villorba quando, giunti alla curva che immette al centro storico – più o meno all’altezza del capitello – si trovarono circondati dalle SS. Senza che avessero fatto in tempo a sparare neppure un colpo, furono fatti scendere, percossi e condotti alle vicine scuole comunali. Fu lasciato libero solo il conducente Zanin, perché non armato. All’alba di domenica 29 aprile gli otto partigiani furono prelevati dalle SS e con le mani in alto accompagnati al muro di cinta del cimitero per essere fucilati. Il punto esatto in cui furono uccisi è indicato dalla lapide con i loro nomi posta a futura memoria dal comune di Villorba nel lato nord del cimitero. I corpi dei fucilati furono raccolti e deposti nella cappella mortuaria del cimitero. I funerali si svolsero nelle parrocchie dove i partigiani abitavano.

Camillo Pavan