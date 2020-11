Ringraziamenti speciali al “Capitano coraggioso” del Villorba rugby

La squadra del Villorba Rugby ha voluto ringraziare il suo presidente per tutti gli sforzi fatti nell’ultimo anno, dedicandogli un bellissimo post nella loro official page di Facebook. Giuliano Cesconetto, definito dai suoi atleti il “capitano coraggioso”, è, da oltre un anno, a capo di questa importantissima società sportiva, attualmente in testa alla classifica provvisoria del campionato di Serie B maschile e seconda nella Serie A femminile. Oltre ad ottenere grandi successi in campo nazionale, Cesconetto ha creduto e investito molto nel vivaio giovanile, permettendo ad un suo tesserato, Giovanni Cenedese, di essere convocato per il raduno della Nazionale italiana U20. La sua attività non si è fermata nemmeno nonostante il covid, infatti ha continuato a lavorare per organizzare eventi e riaprire, nel limite del possibile,le porte al pubblico e ai suoi ragazzi. Per questi motivi la società ha realizzato un post per ringraziare il loro “capitano coraggioso”.