Va in scena il 5 luglio il secondo appuntamento con Viña Escondida, il tradizionale summer festival che anima le Bellussere di Ca’ di Rajo, cantina di San Polo di Piave (TV). Si potrà cenare, ballare e godersi un drink in compagnia, sotto vigneti che si sviluppano a oltre tre metri di altezza da terra, formando le “volte” di una vera propria cattedrale verde. Organizzato da Nolita Crazy Lab ed Eccezionale, ogni appuntamento di Viña Escondida si apre alle ore 20 con cena sotto le vigne (solo su prenotazione) e si chiude con cocktail, musica e balli fino alle 2 di notte. Le serate del 5 luglio e 2 agosto si terranno presso la sede dell’azienda Ca’di Rajo in via del Carmine, 2/2, a Rai di San Polo di Piave (TV). In caso di maltempo ogni data verrà posticipata al venerdì successivo. Info e prenotazioni: eventi@cadirajo.it | Cell. 3382011051