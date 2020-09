VinumTreviso alla vendemmia notturna di “Grappoli di luna”

Venerdì 4 settembre si è svolta la sesta edizione di “Grappoli di luna”, la vendemmia notturna 2020 presso La Vigna di Sarah sulle colline del Prosecco, zona Cozzuolo a Vittorio Veneto. Dove nasce un vino di prestigio internazionale e dove da luglio 2019 ha ricevuto l’importante onorificenza di Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. La padrona di casa, Sarah Dei Tos, organizzatrice dell’evento e vignaiola per vocazione, promuove da anni l’idea di un’agricoltura biologica a sostegno del nostro territorio. Una scelta importante per la salute di chi siede a tavola, grazie alla qualità del prodotto finito. Un’idea che ha fatto nascere i vini bio de La Vigna di Sarah, e di conseguenza, la manifestazione “Grappoli di Luna”. Un’evento caratterizzato principalmente dalla vendemmia notturna sulle colline del Prosecco. Regina della serata magica Chiara Renaldin di Vinum Treviso - Villorba, dove in attesa del romantico tramonto, hanno potuto mostrare la loro passione degustando del buon vino bio sotto il cielo stellato, ammirando insieme ad altri esponenti, il ben curato taglio dei grappoli d’uva, fatto nel cuore della notte. È stato possibile visitare l’ Oasi Biologica con i prodotti enogastronomici, locali, di sole aziende che hanno rispettato gli standard dell’ambiente. Una tavola rotonda - con tema della serata la Nuova consapevolezza a tavola - è stata attrezzata per coinvolgere molti studiosi del settore, come ad esempio il prof. Giuseppe Remuzzi, o il direttore dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS, con la partecipazione della sig.ra Eleonora Matarrese, autrice del libro “La Cuoca Selvatica” (Bompiani), vari esponenti della GDO e giornalisti. Conduttrice della serata Tessa Gelisio (blogger e ambientalista italiana). L‘avvio della Vendemmia Notturna 2020, ha dato luci e sapori all’intero del vigneto, grazie all‘accensione dei palloni lanterna, resa ancor più suggestiva dalla Luna Piena.