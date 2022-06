V.I.P. Rider Treviso 2022

Gallery















Giunto al terzo anno consecutivo, il V.I.P. Rider di Treviso ha coinvolto come sempre un riservato gruppo di motociclisti, provenienti da tutta Italia e non solo, offrendo loro una perfetta e piacevole ospitalità della nostra città, mostrando luoghi di carattere storico, accompagnati da una buona cucina della nostra amata terra. Un’affascinante motoraduno nato da un gruppo di “amici”, appassionati di moto rare e/o d’epoca, come ad esempio la Ducati Desmo 900 Super Sport o la Norton 750 Commando, grazie alla splendida organizzazione di “Vivi Rosa” - responsabile/direttrice del centro Udito Treviso in Piazza Santa Maria Maggiore - e con l’encomiabile collaborazione di Alessandro Altinier, Presidente della storica azienda “Altinier Classic Motorcycles” di Silea, dove vengono proposti solo esemplari unici, pregiati, e moto di altissimo interesse storico. Il supporto della Polizia Municipale di Treviso con la gradita sorpresa del Vice Sindaco Andrea De Checchi, hanno reso ancor più importante e significativa questa giornata “nel passato”, per la città di Treviso. Punto d’incontro dell’evento, per il secondo anno, la Locanda Ponte Dante di Treviso, rispettando come sempre le attuali norme Anti-Covid.