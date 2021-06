VIP Riders Treviso 2021: "Una vera passione di amicizia"

Gallery















Sabato 19 giugno, si è tenuto a Treviso, per il secondo anno consecutivo, il VIP Riders Treviso 2021. Un meraviglioso motoraduno composto da un gruppo di “amici” appassionati di moto rare e/o d’epoca, come la Triumph Trident del 1972 o la Norton 750 Commando, prodotta dal 1969 al 1977, e la rara Munch 2000CC. Ottima l’organizzazione di Vivi Rosa, responsabile/direttrice del centro Udito Treviso in Piazza Santa Maria Maggiore, con la collaborazione eccellente di Alessandro Altinier dell’omonima “Altinier Classic Motorcycles” di Silea. Un grande evento, rispettando le vigenti norme di legge Covid. Punto d’incontro è stato presso la Locanda Ponte Dante, dove i fiumi “Sile e Cagnan s’accompagna…” (Dante: Paradiso, IX, V.49). Partenza scenografica da film scortati dalla Polizia Municipale, dove non è mancato l’intervento significato del Sindaco Mario Conte. “La nostra città ha fatto del suo meglio per mostrarsi ospitale”.