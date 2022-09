Vittorio Veneto Film Festival 2022

Egregio Direttore, sono Elisa De Mori e Le scrivo a nome dell’Associazione 400 colpi a.p.s. che sta curando la realizzazione della XII edizione del vvfilmf - Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi di Vittorio Veneto, che si svolgerà dal 14 novembre al 10 dicembre 2022. Il Festival che è organizzato dall'Associazione, organizzazione non profit, ha bisogno di farsi conoscere. Siamo convinti che le pagine del Suo quotidiano siano il modo migliore per raggiungere i destinatari del Festival, gli studenti e gli insegnanti delle scuole italiane, gli appassionati di cinema e le attività e istituzioni interessate ad investire nei giovani e nella cultura cinematografica. Le chiediamo la disponibilità di poter divulgare e promuovere il Festival, attraverso le pagine del Suo giornale, con articoli che seguono l’andamento della manifestazione. Da settembre la nostra comunicazione prevede l’apertura delle iscrizioni per le Giurie, a ottobre l’annuncio dei 13 film in concorso e dei membri della giuria, e una serie di interviste ai registi internazionali, agli esperti di cinema e agli ospiti del vvfilmf, fino alla proclamazione dei vincitori a dicembre. Il Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi da anni si impegna a creare nuovi luoghi di accoglienza ed originali forme di intrattenimento capaci di unire divertimento e cultura. Film, incontri con gli autori e ospiti speciali del vvfilmf, concorrono a coinvolgere giovani e studenti in un viaggio alla scoperta della settima arte, valorizzando sia l’aspetto didattico e istruttivo del mezzo cinematografico, sia la sua componente ludica e di svago. Il Festival durante la pandemia si è evoluto: con l’introduzione dello streaming è riuscito a raggiungere i giovani e ai giovanissimi di tutta Italia, non solo quelli dei grandi centri urbani, ma anche, e soprattutto, a quelli che abitano nei piccoli comuni, nei borghi e nei paesi che hanno meno offerta e occasioni rispetto alle grandi città, riuscendo a coinvolgere così oltre 10.300 studenti e insegnanti in più di 400 plessi scolastici in tutta Italia. Ulteriori informazioni sono disponibili sul Nostro sito www.vittoriofilmfestival.com.