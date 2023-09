Nuova apertura scuola di musica a Vittorio Veneto Music and Soul APS

Comunicato Stampa APERTURA NUOVA SEDE MUSIC AND SOUL APS A SAN GIACOMO DI VEGLIA San Giacomo di Veglia, 19 settembre 2023 L'Associazione di Promozione Sociale "Music and Soul APS" è entusiasta di annunciare l'apertura della nuova Scuola di Musica a San Giacomo di Veglia, situata al primo piano delle Ex Filande in via della Seta. Un Sogno che diventa realtà: dare alla Comunità di San Giacomo di Veglia la “sua” Scuola di Musica. Music and Soul è un progetto che nasce nel 2011 dall’idea del M° Giuseppe Milan, il quale lo sostiene con passione, impegno e dedizione. Il successo dell’iniziativa e la continua richiesta da parte del pubblico di attingere alla filosofia di Music and Soul, porta nel 2021 a creare questa Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di essere sempre più a contatto con le Persone, la Comunità e gli Enti pubblici, e con l’obiettivo di creare nuove opportunità socio-culturali nell’ambito musicale e, in generale, del benessere che l’esperienza musicale offre. La filosofia di Music and Soul è centrata sull'idea che al cuore dello studio musicale ci debba essere sempre la persona. Ogni proposta formativa sarà un abito fatto su misura per chiunque desideri avvicinarsi alla musica, indipendentemente dall’età. Attraverso la musica ognuno può così esprimere un’emozione, un pensiero, un sentimento, prima ancora di approfondire una tecnica vocale o strumentale. La nuova Scuola di Musica offre una vasta gamma di opportunità, tra cui lezioni individuali e collettive, Laboratori di Musica d'Insieme, Vocal Group per l'esperienza corale, metodo Gordon per i bambini da 0 anni, materie legate all'armonia e alla composizione moderna con la possibilità di creare brani inediti. Inoltre, sarà presente una sezione dedicata al canto moderno attraverso la Vocal School una esperienza specializzata che comprende tecnica vocale, dizione, recitazione, interpretazione e presenza scenica, preparazione ad audizioni e concorsi, registrazioni. Il desiderio è che le iniziative dell’Associazione favoriscano la crescita di ogni individuo, siano una via per comprendere ed esprimere la propria persona e uno strumento per arricchire la vita delle persone. Organizziamo attività e laboratori in collaborazione con scuole, centri socio-culturali, istituzioni e associazioni che si occupano a vario titolo di diverse fasce d'età, dal bambino all'anziano. La scuola sarà attiva nella nuova sede con i corsi programmati dal 2 ottobre, mentre si invitano tutti gli interessati a contattare il direttore al 379 per ricevere qualsiasi informazione riguardo alle attività proposte. Tra tutte le novità segnaliamo “MiciMu” (slogan di Amici in Musica) che permette di frequentare un percorso formativo per qualsiasi strumento, voce, materie teoriche e composizione, risveglio emozionale assieme al proprio amico, amica, compagno o fidanzata o chiunque di qualsiasi età o preparazione voglia condividere un percorso guidato da un maestro professionista. Questa iniziativa vuole essere vicina ai partecipanti anche dal punto di vista economico, con un costo a partire dai 39 euro al mese. Per entrare nel dettaglio delle iniziative di Music and Soul è possibile visitare il sito web www.musicandsoul.it Mail: info@musicandsoul.it Telefono: 3791786013 Facebook: www.facebook.com/musicandsoul.aps Instagram: www.instagram.com/musicandsoul.scuoladimusica