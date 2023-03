Donati 5mila euro all'associazione Viva Vittoria contro la violenza sulle donne

In occasione della Festa della Donna i soci di Commercianti Indipendenti Associati - Conad della Marca trevigiana donano cinquemila euro all’associazione Viva Vittoria OdV. La somma è il frutto di una raccolta - 10 centesimi a scontrino - effettuata presso i punti vendita di Treviso (Conad di via Ghirada, Conad City di via Risorgimento e di viale IV Novembre) e presso il Conad di via Erizzo a Valdobbiadene, il Conad di via Roma a Ponzano Veneto, il Conad City di via Marmolada a Povegliano e lo Spazio Conad in via Postumia a San Biagio di Callalta. Viv Vittoria è una “opera relazionale condivisa”, fatta di quadrati di lana colorati, una gigantesca coperta, cucita da centinaia di donne di tutta la provincia, che rappresenta un modo nuovo di dire no alla violenza sulle donne. Lo scorso 27 novembre l’opera aveva rivestito le mura cinquecentesche del centro storico per raccogliere fondi a favore di due realtà attive nel territorio contro la violenza di genere: Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso e Casa Rifugio CasaLUNA del Comune di Treviso. Nei giorni successivi si era aggiunta anche la raccolta che i punti vendita CIA CONAD associati del territorio avevano attivato come ulteriore sostegno. L’iniziativa - patrocinata da Regione Veneto, Provincia e Comune di Treviso, Commissione Pari Opportunità - ha avuto anche il sostegno di Fondazione Conad ETS. «È per noi motivo di grande orgoglio essere con Fondazione Conad ETS al fianco dell’Associazione Viva Vittoria OdV con questo segno tangibile di impegno nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne - ha dichiarato Valentino Colantuono, Direttore Operativo di Commercianti Indipendenti Associati, che ha provveduto alla consegna della somma raccolta -. Il tratto distintivo di noi Soci Conad è la naturale propensione a tessere relazioni con la comunità che ci circonda, creando valore condiviso e stando sempre attenti alle esigenze dei territori in cui operiamo. Sapere che il nostro contributo potrà sostenere l’importante lavoro svolto dai centri antiviolenza di Treviso e Provincia ci rende davvero orgogliosi, perché ci permette di essere concretamente vicini alle donne vittime di abusi, facendo aumentare nella nostra comunità il livello di attenzione verso un fenomeno che va assolutamente combattuto e sradicato». «Nel momento stesso in cui una donna è consapevole del proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza ed è in grado di produrre un cambiamento in se stessa e nella società – racconta una delle fondatrici e presidente di Viva Vittoria, Cristina Begni -. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di sé. Si è dimostrato un tramite perfetto, perché è un'attività creativa ancora molto diffusa e di facile apprendimento, che in tutti gli adulti evoca immagini familiari e crea un'attitudine all'incontro e alla relazione».