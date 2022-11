Online e operativa la webcam 4k dal rifugio Semenza – 2020M s.l.m.

Gallery







Soffia il caldo scirocco e porta preziose (seppur temporanee) piogge autunnali ma... cosa ci aspetta nelle prossime ore? Ebbene, il fronte freddo atlantico che sta richiamando quest'aria mite ed umida è in procinto di arrivare sul Triveneto (mentre già ha interessato il nord-ovest italiano) e a breve il flusso sciroccale sarà sostituito da aria più fredda ed instabile. Sarà quindi una giornata molto movimentata con un finale all'insegna del miglioramento e della rotazione delle correnti a nord-ovest che apriranno la strada ad un weekend di bel tempo con temperature finalmente consone alla stagione. Quale occasione migliore dunque per osservare le mutazioni del tempo che avverranno (incluso l'atteso calo della quota neve fin sotto i 2000m e localmente anche 1500m sulle Dolomiti) da un punto di osservazione privilegiato: con grande soddisfazione, dopo i molti preparativi fatti e la progettazione nonché la predisposizione a banco in estate, è stata completata l’installazione della webcam Hikvision Acusense 4K al Rifugio Semenza – 2020m.s.l.m ed è finalmente operativa e le immagini sono rese pubbliche anche sul portale https://www.piancansigliometeowebcam.it/

Link in tempo reale, archivio, e tutte le informazioni di dettaglio all'indirizzo https://meteoravanel.it/progetto-cansiglio/online-ed-operativa-la-webcam-4k-dal-rifugio-semenza-2020m-s-l-m/

Desideriamo rinnovare il ringraziamento al CAI Vittorio Veneto per la disponibilità ad ospitare le infrastrutture sulla struttura del rifugio, così come i gestori Rifugio Semenza mt 2020 - Alpago (in particolare grazie a Nadia Benetti) per la collaborazione e l’ospitalità. Il sistema è del tutto sperimentale ed auto-assemblato, pertanto non assicuriamo alcuna continuità del flusso immagini specie considerando che è imminente il periodo invernale, nel quale molte possono essere le incognite e con buona probabilità non potremo comunque intervenire in caso di blocco, stante la quota elevata e la nevosità tipica del luogo. I prossimi mesi saranno pertanto cruciali per l’impianto e senz’altro ogni criticità sarà analizzata nel dettaglio, grazie alla trasmissione remota via LoRaWAN dei parametri vitali dei componenti, come funzione aggiuntiva di telecontrollo garantita dalla scheda sviluppata e ingegnerizzata da Mauro Girotto, con il supporto tecnico operativo di Tobia Toto e Matteo Ruzza. Buona visione e... attendiamo quindi la neve!!