Bollette, spesa e regali di Natale li paga il welfare aziendale: fino a 3000 euro ai dipendenti di Farmacie Più

Quest’anno tutti i collaboratori del gruppo Farmacie Più hanno ricevuto un bonus extra di 600 euro per le festività natalizie e grazie al piano di welfare aziendali per alcuni il bonus è arrivato fino a 3000 euro: un bonus erogato attraverso la formula dei fringe benefit ha permesso di pagare bollette, comprare buoni acquisto per spese, regali o carburante. Nicola Giacomelli, titolare insieme al fratello Carlo di Farmacie Più e responsabile dei piani welfare, racconta: “Abbiamo voluto essere al fianco dei nostri collaboratori con questo bonus che vuole riconoscere sia il lavoro della squadra che ha portato al positivo andamento dell’anno 2022 sia un contributo al problema del “caro prezzi” di questo periodo. ” Il bonus insomma ha permesso di pagare una bolletta o comprare quel regalo in più da mettere sotto l’albero. Già da qualche anno Farmacie Più ha attivato un piano di Welfare Aziendale che aiuti a gestire al meglio il worklife balance. Il piano permette ai collaboratori di usufruire di beni, servizi e prestazioni in molti ambiti come: salute e benessere (il piano welfare prevede attività di screening e prevenzione), educazione e istruzione per i familiari (tra cui le spese per servizi di baby sitting, asilo nido e scuola materna, rette scolastiche, tempi integrati e camp estivi), istruzione, intrattenimento e viaggi per il collaboratore e i familiari (tra cui abbonamenti a palestre, pacchetti viaggio, abbonamenti piattaforme streaming, ingressi a teatri, cinema, mostre) assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, buoni carburante e buoni acquisto. L’attenzione alla salute e al benessere fa parte del DNA di Farmacie Più ed è imprescindibile verso il capitale umano, quasi 40 collaboratori a tempo indeterminato e una forte espansione negli ultimi 3 anni, ha fatto intraprendere alla direzione un’importante strategia che mira a valorizzare e accrescere le competenze di ognuno sostenendo i collaboratori in attività di alta formazione e ulteriori percorsi accademici. Farmacie Più fondata da Carlo e Nicola Giacomelli collaborando con un team di 45 professionisti dell’healthcare hanno ideato un vero e proprio hub di servizi per la salute e il benessere: 3 farmacie sul territorio della Marca, Farmarkè la divisione per il B2B, la farmacia online Mammacia e Pharma Sport un progetto verticale per gli sportivi.