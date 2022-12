WinteRace di Cortina d’Ampezzo e Arezzo Classic Motors nascono a Olmi

Olmi (TV). Due delle più importanti manifestazioni del mondo delle auto storiche nascono a Olmi di San Biagio di Callalta (TV): l’Arezzo Classic Motors in calendario il prossimo gennaio nei padiglioni della Fiera Aretina e la WinteRace di Cortina d’Ampezzo che celebrerà la sua decima edizione a marzo. Gli organizzatori sono Rossella Labate e Stefano Sangalli, da trenta anni nel mondo delle classic car a livello internazionale e molto noti in quest’ambito sia come ideatori o gestori di specifici eventi, sia come concorrenti in esclusive corse storiche. “La nostra sede di Olmi è strategica per i collegamenti, ci permette di raggiungere facilmente gli eventi che organizziamo - dicono Rossella Labate e Stefano Sangalli – e la qualità di vita trevigiana ci garantisce il giusto compromesso per valorizzare la sfera privata e quella del lavoro”. Arezzo Classic Motors in calendario il 14 e 15 gennaio 2023 è la mostra più attesa del Centro Italia e primo appuntamento italiano del settore, festeggerà il traguardo delle 25 edizioni. “Siamo orgogliosi del risultato fin qui raggiunto e soprattutto siamo consapevoli che anno dopo anno siamo stati capaci di dare il giusto peso alle esigenze degli espositori, e degli appassionati del mondo classic - dice Stefano Sangalli - proponendo temi differenti nell’ambito espositivo e cercando forme diverse di attrazione perché la mostra potesse crescere di interesse a livello nazionale ed internazionale. Per l’edizione del 2023 avremo un evento esclusivo in collaborazione la casa d'Aste bolognese Art International che batterà all’asta una serie di lotti di grande interesse collezionistico”. La WinteRace di Cortina d’Ampezzo, in programma dal 9 all’11 marzo 2023 è iscritta a calendario dell’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) a nome del Club Veneto AutoMoto d’Epoca Giannino Marzotto. La manifestazione si svolgerà in due tappe tra Italia ed Austria per un totale di 400 chilometri e il valico di 5 passi (Falzarego, Valparola, Gardena, Campolongo, Giau) e vi potranno partecipare 50 auto storiche costruite entro il 1976. “Alle vetture d’epoca si affiancheranno – dice Rossella Labate - seguendo lo stesso percorso della gara di regolarità, lo stesso regolamento e le stesse prove, 20 vetture iscritte alla WinteRace Icon scelte tra quelle che hanno i requisiti per essere considerate iconici punti di riferimento della produzione automobilistica mondiale, come, ad esempio le Aston Martin. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto il traguardo della decima edizione e del riconoscimento ricevuto anche a livello internazionale, confermato dall’attuale manifestazione d’interesse a partecipare alla WinteRace espressa da parte di numerosi equipaggi da Argentina, Messico, Germania, Austria, Inghilterra e Svizzera”.