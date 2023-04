Workshop sull'autoproduzione dei funghi

Corso sull'autoproduzione dei funghi. I posti sono limitati, per iscriversi contattateci a: 3426723680, Michael oppure al: 3477342706 Mattia. o scriveteci alla mail: associazioneculturaleanima@gmail.com Un affascinante weekend per imparare e mettere in pratica le tecniche per coltivare in autonomia diverse specie di funghi.

Programma: Giorno 1 -Biologia dei funghi, La moltiplicazione del micelio, la pastorizzazione VS la sterilizzazione, Produzione del substrato, Funghi in permacultura, Il mercato dei funghi. Giorno 2 -Clonazione dei funghi, lavorazione in ambiente sterile, preparazione culture liquide, preparazione dei terreni di coltura con Agar agar, il potenziale della micologia. La quota di partecipazione include: Materiale didattico i sacchetti di micelio una siringa di coltura liquida.

? LUOGO Gli incontri si terranno a Villa Pontello. Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

? GIORNI ED ORARI 13 e 14 Maggio per un totale di 2 incontri. dalle 9:00 alle 17:00 in poi consigliamo di arrivare con un leggero anticipo per permettere all'organizzazione di compilare iscrizioni e moduli senza rubare tempo prezioso all'attività.

? COSTI Il costo del corso è di € 140 + € 10 di quota associativa che avrà validità fino al 31 dicembre 2023.

? Il corso si attiverà con un numero minimo di 8 partecipanti. ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.

?? WhatsApp: ---Michael 342 6723 680 ? Email: ??????????????????????????@?????.???