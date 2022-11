XVI marcia con gli alpini per Loria e IV marcia in rosa con la Lilt

Domenica 30 ottobre si è svolta la XVI marcia con gli alpini per Loria e la IV marcia in rosa con la Lilt. I partecipanti sono stati oltre 1500 con ben 1760 biglietti venduti. Significativa la presenza di ben cento alunni dell'istituto comprensivo di Loria accompagnati da insegnanti e genitori e la folta presenza di cittadini del Comune di Loria e dei comuni limitrofi. Tre i percorsi previsti di Km 6-12-16. Molto soddisfatti tutti i partecipanti sia per i ricchi ristori che per il dono promozionale di una bella pianta di ciclamino. Sempre incantevoli gli scorci paesaggistici lungo il sentiero degli Ezzelini ma anche quelli offerti dall’attraversamento di splendidi vivai orgoglio e caratteristica tipica del nostro comune e dalla splendida Villa Jonoch.