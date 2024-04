Zero Branco, la bellezza della cultura alla mostra dell'asparago

Via Giuseppe Taliercio, 1 · Zero Branco

Via Giuseppe Taliercio, 1 · Zero Branco

La 27^ Mostra Asparago di Badoere IGP organizzata dalla Pro Loco di Zero Branco aps, seconda tappa della Rassegna Unpli Germogli di Primavera, si è chiusa domenica 21 aprile con grande partecipazione di visitatori, richiamati dalle bellezze del territorio e dalle specialità gastronomiche, e giunti da tutto il Veneto ma anche dal Trentino, dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna. Tra i vari eventi, indimenticabile la biciclettata di sabato 20/4 alla scoperta del territorio con visita guidata, che resterà nel cuore dei partecipanti: nonostante il freddo e un cielo plumbeo, il gruppo, dopo le coltivazioni degli asparagi ,ha visitato Casa Cozzi, dove hanno vissuto lo Storico di fama internazionale Prof. Gaetano Cozzi e la moglie Luisa Zille. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Benetton Studi Ricerche, è stato possibile visitare la loro casa (donata alla Fondazione ed attualmente sede di attività culturali e musicali) conoscere la storia del Prof. Gaetano Cozzi, illustre personaggio zerotino a cui è intitolata la Biblioteca Comunale in Villa Guidini che ha collaborato per molti anni con la Fondazione Benetton Studi Ricerche, e della moglie Luisa Zille, musicista, storica e poetessa, e vedere parte del loro archivi. Sul pianoforte storico di Luisa Zille, un’altra magia con La "Petite Suite" di Debussy suonata a quattro mani, dai maestri Marco Rinaldi dell'Assoc. Chromatica ed Elena Pignatta, ha resto unico questo momento di giusta esaltazione verso due nostri concittadini, conosciuti a livello Internazionale, che hanno lasciato un solco profondo nella Storia del nostro paese. Alla bellezza della cultura e della musica, si è aggiunta quella del paesaggio e dei laghetti artificiali con le spiegazioni della guida naturalistica. La Pro Loco di Zero Branco aps ringrazia tutti e in attesa della conferma del prestigioso riconoscimento Marchio Sagra di Qualità, vi aspetta alle prossime iniziative per sorprendervi ancora.