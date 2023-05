Zero Branco, nuova cabina collegata all'ufficio anagrafe

È stata installata questa mattina, a ridosso dell’ingresso del Comune di Zero Branco, una nuova cabina automatica per il servizio fototessere. “Chiunque avesse necessità di dotarsi delle foto formato tessera per il rinnovo dei propri documenti, potrà quindi utilizzare questo servizio, che consente l’acquisizione delle foto in maniera conforme ai parametri stabiliti dalle Autorità (in particolare quelli ICAO, International Civil Aviation Organization, finalizzati ad incrementare i livelli di sicurezza all’interno dell’intero sistema di emissione dei documenti d’identità) e l’invio automatico delle stesse - in formato digitale - al sistema informatico dell’Ufficio Anagrafe” Al cittadino infatti viene rilasciata una stampa sulla quale è presente, oltre alla foto, un codice a barre e alfanumerico: basterà consegnarlo all’ufficio anagrafe per consentire di scaricare istantaneamente dal server la corrispondente foto digitale, dimensionata e validata a norma di legge, e quindi pronta per essere inserita nel documento e nella pratica. In questo modo si ottiene un’ottimizzazione del procedimento burocratico, sicurezza dell’operazione e risparmio di tempo per il cittadino: attraverso questo sistema, è infatti possibile saltare alcune fasi del metodo tradizionale, che prevede la scansione della foto cartacea e la successiva centratura manuale, con il rischio che la foto perda di qualità o non rispetti i criteri di validazione imposti dalla normativa e dal sistema CIE. Un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione e la semplificazione dei processi per i cittadini.