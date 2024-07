Sesso in Panda, la nuova hit del Canal

La nuova esilarante parodia dell'estate 2024 presentata da Canal Il Canal. Il video cattura subito l'attenzione, una coppia in Panda in cerca di un posto dove fare l'amore, tra buche e campi di granturco, nell'afa della Pianura Padana. In questa storia, Canal Il Canal si diverte a immaginare un viaggio sulle note di una hit, con sketch comici e situazioni assurde. Non mancano risate e battute ironiche sui trend estivi, tormentoni musicali e vacanze stravaganti. Il canale invita il pubblico a godersi un po' di sano divertimento.

Chi è Canal Il Canal

Canal Il Canal è un influencer trevigiano noto per le sue parodie comiche che prendono spunto dalla vita quotidiana e dalle tendenze attuali. Con uno stile ironico e spensierato, Il Canal intrattiene il pubblico con sketch originali e creativi, mettendo in risalto situazioni comuni in modo esilarante.

