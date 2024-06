Si brinda trevigiano al G7 in Puglia

In questi giorni Borgo Egnazia, nel comune di Fasano in Puglia, è teatro del G7 più atteso della storia contemporanea. E la cantina trevigiana Villa Sandi è tra le eccellenze presenti nel menù dedicato a scoprire sapori e territori d’Italia, con il pluripremiato Valdobbiadene Superiore di Cartizze DOCG La Rivetta.

Il frutto delle vigne eroiche del Cartizze “La Rivetta”, ottenuto da un singolo vigneto immerso nel cuore del cru nell’area Conegliano-Valdobbiadene, è l’unica e straordinaria bollicina veneta che accompagnerà i momenti conviviali dei grandi della Terra. Tra questi i capi di Stato di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America, nonché i rappresentanti dell’UE Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea.

Il Presidente di Villa Sandi Giancarlo Moretti Polegato, commenta: «Essere l’unica bollicina veneta scelta e degustata in un contesto di tale prestigio ci rende davvero orgogliosi e testimonia l’impegno di Villa Sandi nella continua e costante ricerca della qualità nei nostri vini. Non solo, è un’ulteriore occasione per continuare a valorizzarli perché capaci di racchiudere un territorio ricco e meraviglioso, la sua storia e le sue tradizioni, diventando così ambasciatori del Made in Italy d’eccellenza nel mondo».

La qualità del pluripremiato Cartizze “La Rivetta” nasce in un territorio con un’esposizione fatta di ripidi pendii alternati a dolci declivi, dove la passione e la tenacia hanno reso possibile la coltivazione anche nelle zone più impervie. Una speciale interazione tra uomo e ambiente radicata tra le colline, plasmate e protette da gesti sapienti che si ripetono immutati da generazioni, e che consentono la produzione di un vino dalle caratteristiche e qualità uniche.

La presenza di Villa Sandi al 50° vertice del G7, che si terrà dal 13 al 15 giugno, conferma l’affidabilità e l’alto livello qualitativo delle produzioni e va a sommarsi ai numerosi riconoscimenti internazionali, che consolidano la reputazione dell’azienda a livello globale.