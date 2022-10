Si innamora di un ragazzo trevigiano al bar: appello social per ritrovarlo

Principe azzurro cercasi in provincia di Treviso: una single di Monselice si è fatta notare in questi giorni per un suo appello condiviso in diversi gruppi Facebook della Marca. L'obiettivo della giovane è quello di trovare il ragazzo incontrato lo scorso 10 ottobre al bar di fronte al distributore Ip di San Bortolo a Monselice.

Il giovane, sceso da un furgone bianco, è entrato nel bar dove ha ordinato un tramezzino tonno e uova, acqua e caffè. La ragazza di Monselice è rimasta letteralmente stregata dal sorriso del giovane trevigiano ma non è riuscita a chiedergli il numero di telefono per "tempistiche lavorative". Quando la ragazza si è liberata, il ragazzo dei suoi sogni era già ripartito lasciando il bar. Da qui l'appello social per ritrovarlo: capelli castano chiaro, occhi tra il verde e nocciola e sorriso che rapisce. Questo l'identikit del ragazzo che ha stregato il cuore della giovane padovana. I due hanno avuto un breve scambio di battute in cui lui ha rivelato di "essere trevigiano e di essersi fermato lì perché stava andando ad aiutare lo zio nelle zone tra Padova e Monselice". Ora tocca ai social riuscire nell'impresa di far ritrovare i due giovani.