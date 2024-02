Sisley riscopre la gioia dei sensi con la top model Bianca Balti

Minimalismo elegante, accenti rock e un richiamo allo stile degli anni '90, completi sartoriali, abiti da sera femminili, camicie maschili e borse in pelle, con il nero a dominare la palette di colori. Bianca Balti confessa un debole per il completo tailleur a righe con giacca doppiopetto, che rispecchia perfettamente il suo gusto personale.

Sisley svela la sua ultima collezione Primavera/Estate 2024 attraverso la campagna "La Dolce Vita". La top model Bianca Balti diventa l'emblema di una donna moderna che, tra le vie della città eterna, riscopre il piacere dei sensi, incarnando lo spirito vivace e sensuale della nuova linea.

Al fianco di Bianca Balti, troviamo Giacomo Cavalli, volto noto nel panorama della moda, che interpreta un personaggio dallo charme irresistibile. Insieme, circondati da un gruppo di amici nato dall'impromptu, vivono momenti di pura evasione in un lussuoso hotel romano, sottolineando il tema ludico e audace della collezione.

Pierre-Ange Carlotti, già apprezzato per la sua collaborazione nella campagna Autunno/Inverno 2023 con Deva Cassel, torna dietro la macchina fotografica per catturare l'essenza di questa collezione con il suo stile diretto e genuino. Bianca Balti esprime entusiasmo per questa collaborazione, rievocando le atmosfere iconiche delle campagne Sisley dei primi anni Duemila.

La selezione dei capi, curata dalla stylist Georgia Pendlebury, riflette l'anima di Sisley. "La Dolce Vita" di Sisley è un invito a immergersi in un mondo di eleganza senza tempo, riscoprendo il piacere della bellezza e dello stile in ogni gesto quotidiano.

Sisley è il noto brand di moda, che fa parte del gruppo Benetton, famoso per il suo stile contemporaneo e sofisticato. La sede principale dell'azienda si trova a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso.

Bianca Balti, supermodella italiana di fama internazionale, nata il 19 marzo 1984, risiede tra l'Italia e gli Stati Uniti, ed è diventata famosa per le sue apparizioni su copertine di riviste prestigiose, campagne pubblicitarie di alto profilo e sfilate per alcuni dei più rinomati brand del mondo.