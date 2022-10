Sensualità, libertà, passione: Sisley presenta la nuova collezione autunno

E' il pantalone nero dalla vestibilità impeccabile il protagonista della nuova collezione autunnale della Sisley. A vita alta, con piega stirata lungo la gamba e risvolto sul fondo. E ovviamente il denim, tessuto identitario del marchio.

Per chi ha vissuto gli anni ‘90 e 2000, Sisley è un modello imprescindibile. L'iconico brand trevigiano ha vestito per decenni tantissimi giovani in cerca di libertà nel proprio look.

E continua a farlo ancora oggi. Cavalcando il revival trend dell’epoca di cui Sisley è simbolo, ha deciso di rivisitare i temi, le estetiche e i valori insiti nel proprio DNA, pescando dal proprio archivio i temi per dialogare col presente. Capi spalla e capi basici come quelli di Sisley continuano infatti ad intercettare l'interesse grazie a quella naturalezza e versatilità che permette a chiunque li indossi di sentirsi a proprio agio.

La nuova campagna

Rientrando la sera dal lavoro, a Berlino, una donna incrocia lo sguardo di un giovane affascinante e decide di seguirlo. Questo è l’incipit della nuova campagna Fall Winter 22 di Sisley, che inaugura un nuovo corso per il brand, rivisitando i temi che l’hanno reso celebre: edonismo, sensualità, libertà.

Tra le banchine della metro, i corridoi di un club e una stanza di hotel, i protagonisti della campagna si muovono seguendo i loro sensi, alla costante ricerca del piacere: un bacio proibito, il suono delle casse, l’estasi della notte e infine il riposo sull’erba del parco di Templehof, all’alba.

La campagna Pleasure First rappresenta lo stile spontaneo e sicuro di sé della collezione FW22. La sensualità dei look - basati sui temi forti di Sisley, come il denim, i capi spalla e i capi basici evoluti - sta proprio nella naturalezza con cui le donne e gli uomini li indossano, esprimendo la loro identità.

“La campagna ADV Fall Winter 22 esprime con contemporaneità tutto l’heritage di Sisley, e siamo soddisfatti del lavoro fatto con il team nell’ultimo anno per rilanciare la forte identità metropolitana del marchio” ha dichiarato Francesca Svab, Managing Director della business Unit Sisley .

Scattata da Guilherme da Silva con lo styling di Tanya Jones, la campagna include anche un video che racconta la storia della notte berlinese. Sarà diffusa attraverso i canali digitali del brand e declinata a partire da settembre su stampa, affissione e online.