Sorsi d'Autore al Castello di San Salvatore con Luca Telese e Carlo Cottarelli

Dal 19 giugno all’11 luglio andranno in scena nei giardini di ville e castelli le attese serate estive all’insegna di vino, arte e cultura con ospiti di eccellenza

L'Associazione Italiana Sommelier Veneto sarà di nuovo partner di Sorsi d’autore e guiderà le degustazioni dei vini durante le quattro eleganti serate, dal 19 giugno all’11 luglio, organizzate dalla Fondazione Aida con la Regione del Veneto, l’Istituto Regionale Ville Venete e l’Associazione per le Ville Venete.

La manifestazione, giunta alla XXII edizione, propone un ricco e interessante programma di eventi in presenza, dopo la versione in podcast dello scorso anno, con degustazioni guidate di vini, incontri con personaggi della scena culturale italiana e visite agli edifici storici ospitanti.

seconda degustazione dei vini dell’azienda condotta dalla Sommelier Paola Bonomi.

Il prezioso Castello di San Salvatore di Susegana (TV), sede dell' incontro di domenica 4 luglio, si potrà visitare dalle 16.00 alle 20.45. Alle 18.00 ci sarà sempre la degustazione guidata, a cura delle delegazione AIS di Treviso, dei vini dell’azienda Collalto di Susegana (TV). Alle ore 19.00 l’incontro, moderato da Luca Telese, con l’economista ed editorialista Carlo Cottarelli che presenterà All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica, con una seconda degustazione di vini dell’azienda condotta dal Sommelier Wladimiro Gobbo.

Gli altri appuntamenti

Sabato 19 giugno dalle ore 16.00 visita guidata di Villa Badoer di Fratta Polesine (RO), progettata da Andrea Palladio nel 1556 e oggi tutelata dall’Unesco. Alle 17.00 inizierà la degustazione guidata di vini dell’azienda Tedeschi di Pedemonte di Valpolicella (VR), a cura della delegazione AIS di Rovigo. Alle 18.30 avrà luogo la presentazione del libro scritto dal frontman dei Litfiba Piero Pelù Spacca l'infinito. Il romanzo di una vita, che traccia il profilo della vita della rockstar. L’incontro verrà moderato da Federico Bonati, con una seconda degustazione di vini dell’azienda condotta dal Sommelier Gianpaolo Breda.

Venerdì 2 luglio alle 16.00 visita di Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore (VI), in un tour tra gli affreschi del Tiepolo e il sontuoso giardino. Alle 17.00 la degustazione guidata di vini dell’azienda Falezze di Luca Anselmi di Illasi (VR), a cura della delegazione AIS di Vicenza. Alle 19.30 il dibattito, moderato da Luca Telese, dove Bianca Berlinguer, conduttrice di Rai Tre, incontrerà Mauro Corona, alpinista, scrittore e poeta del legno. Ad accompagnarli una

Domenica 11 luglio a Villa Foscarini Rossi di Stra (VE) si potrà visitare dalle 16.00 alle 20.45, con la degustazione a cura delle delegazione AIS di Venezia alle ore 18.00: in assaggio i vini dell’azienda Costa Arènte di Grezzana (VR). A chiudere gli appuntamenti della manifestazione sarà Stefano Mancuso, scienziato e botanico di fama internazionale, oltre che autore di numerosi libri tra cui La pianta del mondo, che presenterà al pubblico alle 19.00, assieme a una seconda degustazione di vini dell’azienda condotta dalla Sommelier Francesca Penzo, a moderare la serata sarà Cinzia Tani.

Tutte le degustazioni di vini saranno accompagnate da una selezione di formaggi del Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago, Salumi Eustacchio e prodotti Bassini 1963 e durante gli appuntamenti serali è previsto anche un assaggio di pasta Dalla Costa Alimentare. In caso di maltempo gli eventi si terranno nelle ville, in spazi alternativi ai giardini.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio de Il Gazzettino, la Provincia di Rovigo, Vicenza, Venezia e Treviso, Rete Eventi, i Comuni di Fratta Polesine, Montecchio Maggiore, Stra, Susegana e il sostegno di Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago, Bassini 1963, partner tecnici: Galileo Ristorazione e Green Gate Packaging.

I posti sono limitati, si consiglia di prenotare l’accesso sul sito www.fondazioneaida.it