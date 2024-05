Spiagge Bandiera Blu: nove perle in Veneto

Il Veneto si appresta a celebrare un'altra stagione di eccellenza nelle attività balneari grazie all'assegnazione delle Bandiere Blu, un prestigioso riconoscimento internazionale giunto alla sua 38esima edizione. Questo premio non solo valuta l'eccellenza delle acque per il bagno, ma anche la pulizia delle spiagge e la qualità dei servizi offerti.

Nel 2024, il Veneto si fregia di numerose spiagge premiate, distribuite principalmente nelle province di Venezia e Rovigo. Tra queste, la provincia di Venezia spicca con località come San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Lido di Venezia e Chioggia, tutte rinomate per le loro acque trasparenti e infrastrutture eccellenti. Nella provincia di Rovigo, Rosolina e Porto Tolle si distinguono per la loro bellezza naturale e l'attenzione alla conservazione ambientale. Queste sono le spiagge preferite dai trevigiani.

Le spiagge venete con la Bandiera Blu 2024

Queste località non solo offrono belle spiagge ma anche una vasta gamma di servizi, come stabilimenti balneari, ristoranti, bar, negozi, e attività per il tempo libero come sport acquatici, animazione per bambini e escursioni, rendendo il Veneto una destinazione ideale per una vacanza al mare all'insegna della qualità.

Provincia di Venezia

San Michele al Tagliamento : Questa spiaggia, situata all'estremità settentrionale del Veneto, è conosciuta per la sua sabbia dorata e il mare cristallino, rendendola ideale per le famiglie con bambini grazie ai fondali bassi e ai numerosi servizi disponibili.

: Questa spiaggia, situata all'estremità settentrionale del Veneto, è conosciuta per la sua sabbia dorata e il mare cristallino, rendendola ideale per le famiglie con bambini grazie ai fondali bassi e ai numerosi servizi disponibili. Caorle: Famosa per il suo centro storico medievale e il lungomare attrezzato, offre una spiaggia ampia e sabbiosa con zone dedicate agli sport acquatici.

Famosa per il suo centro storico medievale e il lungomare attrezzato, offre una spiaggia ampia e sabbiosa con zone dedicate agli sport acquatici. Eraclea: Situata vicino al Parco Nazionale del Delta del Po, è perfetta per chi cerca tranquillità e contatto con la natura.

Situata vicino al Parco Nazionale del Delta del Po, è perfetta per chi cerca tranquillità e contatto con la natura. Jesolo: Una delle destinazioni turistiche più note del Veneto, con una spiaggia lunga chilometri dotata di stabilimenti balneari ben equipaggiati.

Una delle destinazioni turistiche più note del Veneto, con una spiaggia lunga chilometri dotata di stabilimenti balneari ben equipaggiati. Cavallino-Treporti: Vicino a Venezia, questa penisola offre spiagge ampie e selvagge, ideali per chi cerca relax e natura.

Vicino a Venezia, questa penisola offre spiagge ampie e selvagge, ideali per chi cerca relax e natura. Lido di Venezia: Una lunga isola sabbiosa accessibile da Venezia via traghetto, offre spiagge tranquille e acque limpide, perfette per unire la visita della città al relax balneare.

Una lunga isola sabbiosa accessibile da Venezia via traghetto, offre spiagge tranquille e acque limpide, perfette per unire la visita della città al relax balneare. Chioggia: Nota come la "piccola Venezia", vanta un centro storico affascinante e una lunga spiaggia sabbiosa con aree attrezzate.

Provincia di Rovigo

Rosolina: Nel Parco Regionale del Delta del Po, offre una spiaggia ampia e sabbiosa con fondali bassi, ideale per le famiglie.

Porto Tolle: Immersa nella natura incontaminata del Delta del Po, questa spiaggia selvaggia è perfetta per chi cerca pace e natura.

Il conseguimento della Bandiera Blu è frutto di un rigoroso rispetto di 32 criteri di valutazione definiti dalla Foundation for Environmental Education. Questi criteri comprendono la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti, la sicurezza dei bagnanti e l'educazione ambientale. Questo riconoscimento non solo esalta la bellezza delle spiagge venete, ma sottolinea anche il loro impegno verso un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.