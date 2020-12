Calendario dell'Avvento: la storia e dove trovare i più belli

Dopo il presepe e l'albero, il calendario dell'Avvento è uno dei simboli più rappresentativi del Natale. Tradizionalmente si compone di 24 finestrelle che vengono aperte ogni giorno dal 1 dicembre (inizio del periodo dell'Avvento nella tradizione cristiana). E' un modo originale e divertente per fare il conto alla rovescia aspettando il Natale, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Dietro 24 numeri, che corrispondono a ciascun giorno che precede il 25 dicembre, si celano piccoli regali, dolcetti o semplici messaggi da personalizzare a piacere.

Le origini

Le sue origini risalgono al XIX secolo, quando il calendario cartaceo non era stato creato – nei giorni precedenti al natale si usava scrivere con un gessetto sulle pareti o per terra 24 segni che i bambini giorno per giorno cancellavano fino ad arrivare al 24 vigilia di Natale, oppure si appendevano 24 disegni. Solo nel 1902 fu messo in commercio ad Amburgo il primo calendario cartaceo dell’avvent, lo stampatore tedesco diffuse così in tutto il mondo quella che era una pratica radicata tra le donne del posto che regalavano ai bambini un dolcetto per ogni giorno di dicembre al fine di rendere loro più piacevole l'attesa della nascita di Gesù Bambino. La Pasticceria Galli a Milano fu una delle prima a venderli in Italia, fatti in stoffa peraltro.

Tradizionalmente, nel calendario dell’Avvento si potevano trovare un’immagine natalizia o tutt’al più un goloso cioccolatino, ma i tempi sono cambiati e le molteplici reinterpretazioni lanciate sul mercato hanno reso il calendario dell'Avvento un vero e proprio fenomeno di culto. L’attesa del Natale diventa ancora più divertente, tra prodotti make up, tisane e saponi profumati. Ma si possono fare anche in casa, con i bambini, per un momento di condivisione famigliare.

Abbiamo quindi selezionati i migliori calendari dell'Avvento, perfetti da regalarti o da regalare per cominciare ogni giornata con il piede giusto!

Perfetto per gli amanti di infusi e tisane, e per condividere il rito del tè delle 5, il calendario dell'Avvento di Pukka contiene 24 filtri assortiti, uno per ogni gusto, tra cui menta, zenzero e citronella, mela e cannella, tè matcha, miele e vaniglia, ribes nero. Inoltre, tutti gli infusi sono certificati biologici, vegetariani, kosher e privi di OGM,

Scoprilo su Amazon.it a 12,99€

Quello di Amazon Beauty è un calendario a forma di cofanetto, contenente 24 articoli di qualità, tra trucchi, accessori e prodotti per la cura della persona, tutti appartenenti ad alcuni dei marchi preferiti dal colosso dell’e-commerce.

Un prodotto in edizione limitata, il cui packaging curato e colorato lo rende perfetto anche come idea regalo e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, considerando anche che il valore totale dei prodotti contenuti è pari a € 246. All'interno del calendario Amazon Beauty troverai: cipria fissante in polvere alla banana, maschera alle rose, dispositivo esfoliante Luna Play mini, balsamo corpo, mascara Max Factor, crema viso, crema corpo tonificante e snellente, maschera all'anguria, crema per le mani della Lapponia, matita sopracciglia L'Oréal Paris, 3 elastici per capelli, detergente intimo Chilly, crema nutriente Weleda, matita labbra Find, crema idratante per le mani, maschera al cetriolo, ombretto a 4 toni Find, shampoo H&S, dischetti struccanti per gli occhi, mascara Wunder2, maschera alla fragola, crema solare SPF 50, spray per capelli Revlon e rossetto matte Find.

Scoprilo su Amazon.it a 49,00€

Questo calendario dell'Avvento è un regalo originale, che lascerà gli amanti del luppolo a bocca aperta: contiene infatti tutte le birre Theresianer, in formato 0.33 l, e tanti gadget curiosi e divertenti.

La scatola è una fantasiosa riproduzione illustrata della fabbrica della birra: segui il percorso che, dalla combinazione delle materie prime, porta alla fermentazione e all’imbottigliamento. Attraverso le vie del gusto, procedendo di casella in casella, scoprirai tutti i sapori delle birre Theresianer fino alla Winter Beer in edizione speciale che si svelerà... ad un passo dalla festa!

Il calendario dell'Avvento di Theresianer contiene: 2 bottiglie di Theresianer Premium Lager, 3 bottiglie di Theresianer senza glutine non filtrata, 2 bottiglie di Theresianer Premium Pils, 2 bottiglie di Theresianer Wit non filtrata, 2 bottiglie di Theresianer Vienna, 2 bottiglie di Theresianer India Pale Ale non filtrata, 2 bottiglie di Theresianer Pale Ale, 2 bottiglie di Theresianer Strong Ale, 1 bottiglia di Theresianer Winter Beer 2019 non filtrata "edizione speciale", 1 cavatappi Theresianer, 1 portachiavi cavatappi Theresianer, 1 bandana Theresianer, 1 gioco da tavolo Shangai Theresianer, 1 shopper Theresianer e 1 cappellino di Natale Theresianer.

Scoprilo su Amazon.it a 69,00€

Fai il conto alla rovescia per un Natale meravigliosamente profumato con il calendario dell'Avvento a forma di ghirlanda natalizia di Yankee Candle! In questo calendario troverai 24 candele profumate in 8 magiche fragranze, più 1 porta candele in vetro trasparente, che protegge le superfici dai danni aggiungendo fascino e calore a qualsiasi stile di arredamento.

Ispirati alle baite di montagna e ai ricordi nostalgici, questi profumi stagionali rievocano perfettamente la magia delle feste, dai biscotti di Natale alle stecche di cannella, in perfetto stile Yankee Candle.

Scoprilo su Amazon.it a 30,64€

Il calendario dell'Avvento Bomb Cosmetics è perfetto per regalarsi, o regalare, momenti magici e rilassanti. All'interno, infatti, troverai 24 sorpresine profumate in diversi colori e odori, di cui 12 saponi profumati e 12 bombe da bagno a forma di cuoricini.

Tutti i prodotti di Bomb Cosmetics sono fatti a mano e realizzati con ingredienti naturali e di alta qualità; arricchiti con oli essenziali e con un'elevata percentuale di karité, idratano e nutrono la pelle con delicatezza. Inoltre, hanno un'ottima consistenza e profumi davvero accattivanti!

Scoprilo su Amazon.it a 20,10€