Sta per arrivare la Super Blu Moon, la seconda Luna piena di agosto

Non solo stelle cadenti. Oltre all’annuale sciame delle Perseidi, le meteore di San Lorenzo, il cielo di questo mese sarà anche palcoscenico di due Superluna.

Ad agosto 2023 ci sarà un fenomeno poco frequente e curioso: la "doppia" Luna piena, cioè avremo ben due pleniluni.

La prima luna piena si potrà ammirare grandissima martedì sera 1 agosto e viene chiamata Luna dello Storione.

e viene chiamata La seconda si potrà osservare giovedì 31 agosto e sarà la Luna Blu.

Luna piena dello Storione

La luna piena di agosto è chiamata anche dello storione nel nord America, si pensa che siano state le tribù di pescatori a darle questo nome perchè lo storione dei Grandi Laghi era più facile da catturare in questo periodo. Era conosciuta dai nativi anche come Red Moon, Luna Rossa, in quanto, permanendo più a lungo nelle fasce basse dell’atmosfera, appare rossastra in agosto. Essendo il priodo del raccolto era nominata anche Green Corn Moon, Luna del Mais Verde e Grain Moon, Luna del Grano. Le tribù dei nativi americani vedevano la luna piena dello storione come un periodo di raccolto abbondante, la chiamavano Luna piena dei frutti o Luna delle bacche nere, o la Luna di quando tutte le cose maturano. Si raccoglievano le erbe medicinali.

In Cina, la luna piena dello storione è conosciuta come la luna dei fantasmi affamati, le persone accendono lanterne d'acqua a forma di loto e le fanno galleggiare su laghi, fiumi e piscine, al fine di fornire luce alle anime perdute per ritrovare la strada verso l'aldilà. E' nata come festa durante la quale gli agricoltori pregavano i loro antenati per il buon raccolto.

Perché si chiama luna blu?

'Blue Moon' è un nome tradizionale dato alla tredicesima luna piena che si verifica in un anno solare. La Luna Blu è stata vista e registrata per la prima volta nel 1883. Un'altra Blu Full Moon è stata vista nel 1991. Appare blu nelle sue sfumature per il movimento delle nuvole di polvere causate da eruzioni vulcaniche o incendi boschivi sulla Terra.

È un evento raro che si verifica solo ogni due o tre anni, da qui la frase popolare "una volta ogni luna blu". In molte culture, la luna piena ha un grande significato, simboleggiando cambiamento, trasformazione e nuovi inizi. La super luna della luna blu è considerata un momento potente per stabilire intenzioni, rilasciare energia negativa e manifestare abbondanza.

Cos'è la Superluna

il nostro satellite sarà in fase di plenilunio e raggiungerà anche il perigeo (il punto della sua orbita più vicino alla Terra), apparendo così in cielo più grande e luminoso. Una 'Superluna', appunto. Le stelle cadenti di San Lorenzo, il cui picco è previsto proprio tra l'11 e il 13 agosto, s arà uno spettacolo da ammirare verso Ferragosto quando ci saranno le "lacrime di San Lorenzo".

Quando e dove ammirare lo spettacolo

Occhi puntati sul cielo già dall'imbrunire. Si innalzerà la Luna Blu o Luna dello Storione o anche Luna del Grano. Per godere meglio dello spettacolo è consigliabile recarsi in un posto buio.

Tra le mete più belle:

Col San Gallo a Soligo , tra le colline del Prosecco è un'area ideale per una passeggiata notturna al chiaro di luna. Dalla cima del colle a 363m sul livello del mare, si gode uno dei migliori panorami sull'intera pianura trevigiana, che sembra stesa ad accompagnare il corso del fiume Piave verso il mare. Nelle giornate terse e soleggiate è possibile intravvedere il riflesso del sole nella laguna di Venezia.

Il monte Pizzoc sulle prealpi trevigiane. Una sommità a 1.565 metri di altezza che domina il Pian del Cansiglio permettendo nelle giornate più limpide di la laguna di Venezia e la Via Lattea, la galassia per antonomasia del nostro sistema solare.

Il monte Cesen , in località Pianezze , è un massiccio a nord ovest di Treviso, raggiungibile in auto. Libero da illuminazione urbana è l'ideale.

Osservatorio astronomico Vittorio Veneto a Piadera a Fregona. Tre le cupole a disposizione, la più tecnologica dispone di un telescopio lungo tre metri e con un diametro di 61 centimetri, è tra i più grandi del Veneto. www.astrofili-vittorioveneto.it.

Specola astronomica Don Chiavacci, a Crespano del Grappa. Area unica nel suo genere, inserita nel piano di protezione regionale dall'inquinamento luminoso – è munita di terrazza delle stelle.

Riti e credenze

La luna piena, o plenilunio, si verifica quando l'emisfero lunare illuminato dal sole, che si trova in posizione opposta alla luna, è interamente visibile dalla Terra. La luna piena concentra le energie di tutte le fasi lunari nel suo cerchio perfetto, luminoso. E' un simbolo di pienezza, totalità. E proprio per questo le sono attribuite energie potenti.

È un buon momento per prendere una decisione o ottenere risposte. Con agosto la ruota dell'anno gira, il periodo dominato dal sole e dalla generosità della natura, vede il calare. E' antica usanza ringraziare la terra per l'abbondanza dei suoi doni ricevuti, di cui finalmente si godono i risultati, dopo le fatiche. Questo mese per noi significa vacanze, per i celti segnava la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno.

In questo momento dell'anno si festeggia Lughnassad, feste del dio Lug. Le caratteristiche di questo periodo sono ottimismo, gioia di vivere, creatività al massimo grado, libertà di esprimersi.

La Luna Piena di agosto porta fiducia e fortuna in amore e nel lavoro suggerisce di assaporare le nostre emozioni senza costrizioni e di condividerle con chi ci sta vicino. Ci incoraggia ad essere felici, a vivere intensamente il presente e ad assaporare i piaceri che ci vengono offerti.