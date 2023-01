Quali sono i supermercati che rendono soddisfatti gli italiani per qualità, prezzi, comfort

Fare la spesa è una cosa di tutti i giorni, ma come viene scelto il punto vendita? Anche i trevigiani come tutti fanno attenzione al comfort, ai prezzi e alla qualità dei prodotti. Ecco la nuova classifica stilata da Altroconsumo dei supermercati preferiti dagli italiani.

Migliori supermercati

In cima alla classifica primeggiano Esselunga e Ipercoop, seguiti da NaturaSì (azienda nata a Conegliano e presente in tutto il Veneto) e Coop, queste catene sono nella parte alta della classica anche per il risparmio.

Migliori discount

A conquistare il podio sono la veronese Eurospin e Aldi. I discount soddisfano molto per i prezzi: nove insegne su dieci hanno una valutazione ottima, eccetto Tuodì, giudicata buona (anche le insegne locali sono molto apprezzate per questo aspetto). Inoltre, piacciono anche per i prodotti acquistati: solo Prix, IN’s e Tuodì hanno una valutazione buona su questo fronte, tutte le altre ottima.

Migliori catene locali

Al top della clasifica sono la veneziana Iperlando, la trevigiana Supermercati Visotto, i brand romani Pewex e CTS Supermercati.

I più economici

Qui la classifica Altroconsumo per chi cerca la spesa più economica in assoluto in super, iper e discount:

Aldi.

Eurospin.

Prix Discount.

In's Mercato.

Lidl.

MD.

Penny Market.

Esselunga Superstore.

Comfort del punto vendita

I migliori sono risultati Esselunga e Interspar (con 86 punti su 100). Per il tempo di attesa alla cassa emerge una soddisfazione generale decisamente tiepida. NaturaSì ed Esselunga sono le più apprezzate da questo punto di vista (con 80 e 78 punti), ma sono ben 19 su 72 le insegne con giudizio solo medio. Infine, un altro punto debole pare essere la qualità di frutta e verdura fresca: solo 3 ottimi e ben 23 medi. Per i discount, tra gli aspetti per cui si è meno soddisfatti, c’è invece la qualità del pesce: non si va oltre il giudizio medio.

Perchè sono i preferiti dagli italiani

Durante l’analisi, Altroconsumo ha anche cercato di capire quali siano gli elementi maggiormente considerati dagli intervistati nella scelta del market di fiducia, eccoli: