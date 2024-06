Migliore Sushi d'Italia: due ristoranti trevigiani premiati

Il sushi in Veneto ha raggiunto livelli di eccellenza grazie a ristoranti che combinano ingredienti freschi, tecniche culinarie sofisticate e un tocco di creatività. A Treviso, Yu Restaurant e Halu rappresentano l'arte del sushi in tutta la sua raffinata bellezza e per questo hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso che li ha inseriti nella Guida Migliori Sushi 2025 con Tre Bacchette.

Sushi, una combinazione perfetta tra le parole giapponesi "su" (aceto) e "meshi" (riso), rappresenta un'arte culinaria antica che ha conquistato i palati di tutto il mondo.

Migliori Ristoranti di Sushi a Treviso e dintorni

Yu Restaurant, Treviso

Situato nel cuore di Treviso, Yu Restaurant è un'icona del sushi di alta qualità. A tavola, in piatti ben presentati, si spazia tra crudi (anche ostriche), ceviche, carpacci (da provare il Salmone fumante), sushi (come gli uramaki con aragosta e polpa di granchio o quello con tonno, avocado, maionese al plancton e pistacchio di Bronte; i nigiri con seppia oppure con cicala di mare; i gunkan con tonno, sriracha e maionese giapponese). Questo ristorante offre una varietà di piatti che vanno dai classici nigiri e sashimi a innovative creazioni fusion che uniscono ingredienti tradizionali giapponesi con sapori moderni.

Halu, Villorba

Halu è un altro gioiello per gli amanti del sushi. È la cucina dello chef cinese Shaoyi Hu la protagonista di questo curato locale dall'atmosfera raffinata e accogliente. Figlio d’arte, il giovane Shaoyi nei suoi piatti, non mancano di colpi di estro. In menu si spazia tra la tempura di fiore di zucca con formaggio fresco avvolto da carpaccio di ricciola, arancia e salsa ponzu; dim sum con Wagyu, zafferano e tartufo nero; ottime crudità di mare (dagli scampi irlandesi porcupine con salsa di passion fruit alle ostriche krystale, fino a un più filogico sashimi di tonno o salmone). Quindi carpacci, nigiri (con anguilla caramellata o con calamaro), nigiri special (come quello con ricciola e tartufo nero) e uramaki (il Foie Gras è con tempura di gamberone, carpaccio di salmone, cubetti di foie gras e miele).

Eccellenze del Sushi in Veneto

Le Tre Bacchette sono 32 in Italia, e 11 in Veneto. Ecco un elenco dei ristoranti di sushi in Veneto, suddivisi per provincia, come indicato nella Guida Sushi 2025 di Gambero Rosso:

Provincia di Treviso: Yu Restaurant Treviso, Halu Villorba

Provincia di Padova: Jadore Sushi Restaurant, Cittadella, Sushi Su, Padova

Provincia di Venezia: Aki Restaurant Mestre, Hana-Kaze Sushi Lounge Mestre, Itaria Mestre, Basara Venezia, Mirai Venezia

Provincia di Verona: Sushi Tao, Verona

Provincia di Vicenza: Ginzo, Vicenza

Tra sushi bar, insegne fusion, fine dining, osterie, take-away e delivery, la Guida del Gambero interpreta il panorama odierno con una selezione accurata dei migliori luoghi dove gustare il sushi, mettendo in evidenza 223 indirizzi nel Bel Paese che hanno investito in qualità e innovazione.