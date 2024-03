Tino Gourmet tra i 100 premiati da Forbes

Il ristorante Tino Gourmet in Villa Soligo, guidato dallo chef Tino Vettorello, è stato riconosciuto da Forbes come una delle "100 Eccellenze italiane 2024 del food", grazie a una selezione effettuata in collaborazione con So Wine So Food e presentata a Milano. Originario del Trevigiano, Vettorello ha iniziato la sua carriera in cucina da giovanissimo, influenzato dal padre, da cui ha ereditato il rispetto per le materie prime e la valorizzazione del territorio. La sua curiosità e la cultura del lavoro veneta lo hanno portato a diventare chef-patron a soli 22 anni, iniziando con il suo primo ristorante "Al Traghetto", ora noto come Tino-Traghetto Trattoria.

Se il menù cambia in base alla stagionalità dei prodotti e alla location, ci sono alcuni piatti “must” che non

mancano mai. Tra questi il “Rombo alla Clooney”, preparato per George Clooney con la Vodka, il superalcolico preferito della star di Hollywood, o gli Spaghetti alla Penelope, uno spaghetto al nero di seppia con seppie, gamberi e note d’arancia dedicato a Penelope Cruz.

La cucina di Vettorello è caratterizzata dall'uso creativo del colore e dalla presentazione dei piatti, con un'attenzione particolare alla freschezza degli ingredienti e alla loro stagionalità, piatti che riflettono la sua capacità di combinare sapori, salute e un'estetica accattivante, rendendo ogni piatto un'esperienza sensoriale unica.

Vettorello si è distinto per la sua cucina innovativa e la sua abilità imprenditoriale, diventando un punto di riferimento gastronomico in eventi prestigiosi a livello internazionale, tra cui la Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, il Festival del Cinema di Berlino e Cannes, oltre a partecipare a eventi sportivi come le Olimpiadi invernali e i Mondiali di Nuoto.

Attualmente, è lo chef dei ristoranti Tino Gourmet in Villa Soligo e Tino a Jesolo, portando la cultura veneta anche all'estero, come dimostra l'apertura dell'Osteria Veneta a Klagenfurt, in Austria.