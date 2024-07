Griglie Roventi 2024 parla trevigiano

Questo weekend, la storica gara di barbecue "Griglie Roventi" tornerà a Jesolo, portando con sé un forte spirito trevigiano. La celebre competizione, che si terrà sabato 13 luglio nella centralissima Piazza Torino, vedrà la partecipazione di numerosi esponenti della Marca sia tra i giurati che tra i concorrenti.

L'evento sarà una vera e propria notte "Hollywoodiana" dedicata agli amanti del barbecue. Come ogni anno, una giuria di esperti, giornalisti, operatori del settore e opinion leader avrà il compito di assegnare gli “Oscar del barbecue”. Tra i membri della giuria, spiccano alcuni esponenti della Federazione Italiana Cuochi di Treviso e rappresentanti di quattro noti locali del Centro Storico di Treviso: Marco Feltrin, chef del Ristorante Feria; Stefano Zanotto dell’Osteria Arman; Marco Renosto della Vecia Hostaria dai Naneti e Andrea Corletto delle Beccherie. Questa speciale “Academy” sarà capitanata dallo chef Alessandro Silvestri.

La competizione vedrà 100 coppie di cuochi amatoriali sfidarsi in un’ora di tempo, con carne e formaggi a disposizione, per preparare e impiattare la miglior grigliata di sempre, ispirata al tema cinematografico.

Il coinvolgimento trevigiano non si ferma qui. Tra gli sponsor della manifestazione, ci sono numerose aziende della Marca, come Da Sara Clean Management, il Caseificio Tomasoni, Maxì Supermercati e L’Artegrafica. Inoltre, ben 30 delle coppie in gara provengono proprio dalla Marca, pronte a dimostrare il loro talento culinario.

L’evento inizierà alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta su Telenuovo. A condurre la serata saranno gli speakers radiofonici Francesca Toffanin e Mattia Casarin, mentre l’intrattenimento musicale sarà curato dal DJ Stefano Mattara.