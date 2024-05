Un giovane trevigiano ha rubato il cuore a Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha trovato un nuovo amore dopo la separazione da Alessandro Carollo. Il cuore della nota showgirl è stato conquistato da Matteo Viezzer, originario di Vittorio Veneto, manager di un marchio di alta moda e figlio di un conosciuto medico ortopedico. La coppia è stata recentemente paparazzata insieme in un ristorante da alcune riviste di gossip, rivelando così l'identità del misterioso giovane accompagnatore di Michelle.

Nonostante Matteo mantenga un profilo discreto sui social media, con un account Instagram privato e assente su Facebook, l'interesse nei suoi confronti è cresciuto rapidamente. Viene notato spesso accanto a Michelle Hunziker, come una cena in un ristorante di Bergamo con Anna Tatangelo e il suo compagno Mattia Narducci. Inoltre, Matteo è apparso in alcune storie Instagram della Hunziker, che sono state però presto rimosse.

Nonostante i gossip, la coppia non ha ancora ufficializzato la relazione. I social si sono scatenati sulla visibile differenza d'età: Michelle ha 47 anni, mentre Matteo sembra essere molto più giovane. C'è chi critica il divario generazionale, e chi approva questa nuova love story e ritiene che una donna ha il diritto di scegliere senza badare al dato anagrafico.

Dal 2023, la Hunziker era legata all'osteopata dei vip, Alessandro Carollo, con il quale ha concluso la relazione due mesi fa. Tornata in prima serata su Canale 5 con il programma musicale "Io Canto Family", la conduttrice sembra aver ritrovato la felicità al fianco di Matteo. Michelle aveva dichiarato di voler concentrarsi sul lavoro e sulla famiglia, compreso il nipotino Cesare, evitando pettegolezzi. Tuttavia, l'amore l'ha sorpresa grazie alla complicità di Anna Tatangelo e del suo fidanzato Mattia Narducci, che le avrebbe presentato Matteo, che ora appare spesso accanto a lei. La rivista Diva e Donna ha immortalato la coppia, riportando: "A due mesi dalla fine della relazione precedente, Michelle esce allo scoperto con un nuovo affascinante compagno in una cena a quattro.". Secondo la rivista, Matteo è un manager della moda e amico di Narducci.