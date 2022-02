Treviso amorosa: visite guidate ai luoghi romantici

Le attività della città saranno vestite a festa per San Valentino: i ristoratori, le pasticcerie, i negozi prepareranno specialità e menù dedicati e le vetrine saranno addobbate con temi romantici.

Inoltre a Treviso si apre un nuovo ciclo di visite guidate grazie allo IAT che, sempre al passo con gli appuntamenti del periodo ed in linea con il tema "Treviso città degli innamorati", lanciato dal Comune in occasione di San Valentino, ha ideato una tipologia inedita di itinerari.

Le nuove visite guidate sono infatti incentrate sui luoghi cittadini legati all'amore, inteso sia come amore romantico che si celebra nel giorno di San Valentino, sia come stupendo sentimento espresso e provato in ogni sua forma.

Ogni Guida turistica creerà un proprio percorso, ispirata da quello che a Treviso esprime al meglio il concetto di "amore".

Potrebbe trattarsi di luoghi romantici per definizione (ad esempio i Buranelli con il cuore illuminato), o quei siti che ricordano storie di amanti o di amori costretti, oppure l'amore familiare come quello dei genitori per i propri figli, oppure l'amore dettato dalla fede nel Signore o quello di suore e infermiere dedite ai malati.

Sarà un'occasione anche per fare un salto in quel passato in cui si teneva la “Sfida del Castel d'amore” di cui i cavalieri erano protagonisti: i tempi della Marca gioiosa et amorosa quando Treviso e il suo territorio erano d'ispirazione per artisti e poeti.

Un programma ricco e variegato che prevederà anche escursioni naturalistiche e visite guidate nel territorio.

Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative dello IAT Treviso il consiglio è quello di iscriversi alla Newsletter mensile (basta una e-mail di richiesta a info@turismotreviso.it) o seguendo i canali social Facebook IAT Treviso e Instagram IAT Treviso

Le date in programma:

· Sabato 12-02-2022, ore 15.00

· Sabato 19-02-2022, ore 15.00

· Sabato 05-03-2022, ore 15.00

· Sabato 19-03-2022, ore 15.00

Durata: 2 ore circa

Costo: 8 € intero, 6 € ridotto

Prenotazione obbligatoria: IAT Treviso centro - 0422.595780 - info@turismotreviso.it