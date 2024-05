Treviso protagonista di Linea Verde, iniziate le riprese con Andrea Lucchetta

Linea Verde è a Treviso con Andrea Lucchetta. Il seguitissimo programma Rai dedicato all'agricoltura, all'ambiente e alle bellezze del territorio italiano, dedicherà una puntata speciale alla nostra città, sarà incentrata sullo sport e la tradizione. Conduttore d'eccezione sarà Andrea Lucchetta, ex pallavolista di fama internazionale e volto noto della televisione.

Andrea Lucchetta a Treviso per le riprese

Andrea Lucchetta è già stato a Treviso nei giorni scorsi per le riprese della puntata di Linea Verde. Durante la sua permanenza in città, ha avuto modo di incontrare le autorità locali e di visitare alcuni dei luoghi più iconici di Treviso.

Quando va in onda

La data di messa in onda della puntata dedicata a Treviso non è ancora stata ufficializzata, ma è prevista per le prossime settimane. L'emittente Rai 1 trasmetterà il programma come di consueto la domenica mattina, alle 12:20.

Chi è Andrea Lucchetta

Andrea Lucchetta è un ex pallavolista italiano, considerato uno dei migliori giocatori della sua generazione. Ha vinto numerosi trofei con la nazionale italiana, tra cui la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996. Dopo il ritiro dall'attività agonistica, Lucchetta ha intrapreso una carriera televisiva come opinionista e conduttore.

Treviso protagonista

La puntata di Linea Verde sarà l'occasione per scoprire le bellezze di Treviso, una città ricca di storia, cultura e tradizione. Le riprese si svolgeranno in centro storico, dove la troupe incontrerà i cittadini e racconterà le eccellenze locali. Tra i temi che saranno affrontati, anche il legame speciale di Treviso con lo sport, grazie alla presenza di numerose società sportive di alto livello.

Treviso sulle reti nazionali

La partecipazione di Treviso a Linea Verde è un'ulteriore conferma del grande interesse che la città suscita a livello nazionale. Negli ultimi anni, Treviso è stata protagonista di diversi servizi televisivi e reportage, che hanno contribuito a far conoscere le sue bellezze e attrattive a un pubblico sempre più ampio.