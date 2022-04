Uova di cioccolato artigianali: dove trovare le più buone e belle

Milioni di italiani a Pasqua rompono le uova di cioccolato, e anche i trevigiani rispettano questo rito. Nelle pasticcerie-cioccolatiere della Marca si trovano deliziose opere d’arte artigianali tra uova classiche, decorate e addirittura personalizzate.

La personalizzazione del decoro e della sorpresa

Nella scelta delle uova di cioccolato le artigianali sono il non plus ultra, perchè oltre alla qualità superba, i maestri pasticceri della Marca trevigiana offrono la possibilità di personalizzare sia le decorazioni che il regalo racchiuso nella prelibatezza tipicamente pasquale. Un tocco in più per un regalo che può davvero stupire.

Fondente, bianco o al latte: quale cioccolato scegliere

De gustibus non disputandum est: inutile discutere dei gusti, dicevano e continuano a dire i saggi. Se è vero che il cioccolato fondente è quello più pregiato e meno calorico, tutti i tipi di cioccolato contengono il triptofano, preziosa sostanza che stimola la serotonina, nota come l'ormone del buonumore. Per questo, prima di scegliere il tipo di cioccolato il suggerimento migliore è informarsi sui gusti della persona a cui è destinato il nostro dono. La maggior parte delle persone preferiscono il cioccolato al latte, ma molti, soprattutto le donne, si stanno sempre più orientando sul fondente, e c'è chi non resiste al cioccolato bianco.

Dove trovare le più belle uova pasquali decorate e personalizzabili nella Marca

La Bottega del Dolce di Cornuda - Fondata nel 1981 da Bruno e Marina Spinetta nasce come pasticceria per poi specializzarsi anche in cioccolateria. Sempre alla ricerca di materie prime di alta qualità per realizzare praline dai gusti tradizionali oltre che da abbinamenti particolari. Specializzati in decorazioni creative.

Matteo Spinetta di Montebelluna - Cioccolateria e pasticceria Matteo propone alla clientela prodotti artigianali senza uso di semilavorati, cioccolateria moderna, oltre a torte dalle texture accattivanti. Da non dimenticare la biscotteria ei grandi lievitati.

La Pasticceria di Vedelago - Fondata nel 1995 da Mauro e la sua famiglia, l'attività si è sempre contraddistinta per qualità e innovazione. La pasticceria propone un vasto assortimento di torte tradizionali e creative.

Pasticceria Bedin di Castelfranco Veneto - Dal 1949 creativi nell'arte artigianale della pasticceria, seguendo antiche ricette della tradizione, realizzate con materie prime di altissima qualità.

Pasticceria Cioccolateria Max di Treviso. Massimo Albanese, dal 1996 opera ricercando e selezionando gli ingredienti migliori provenienti da tutta Italia e dall'estero. Ricette originali della tradizione della pasticceria italiana, rivisitate con il gusto, la fantasia e l'innovazione, per offrire esperienze al palato exclusive e mai banali

Pasticceria Dolce&Gelato di Vallà di Riese Pio X - L’esperienza e l’artigianalità dal 1997 si uniscono alla ricerca della materia prima per offrire prodotti di alta qualità, sotto l’occhio attento del titolare Nicola, coadiuvato da uno straordinario staff di qualificati pasticceri.

- L’esperienza e l’artigianalità dal 1997 si uniscono alla ricerca della materia prima per offrire prodotti di alta qualità, sotto l’occhio attento del titolare Nicola, coadiuvato da uno straordinario staff di qualificati pasticceri. Tiffany pasticceria

Piazza Matteotti, 7, Treviso

Tel: 0422 540521

Da Tiffany le uova di cioccolato al latte, fondente o bianco, tutti temperati a mano, c’è la p ossibilità di scegliere la sorpresa che si vuole inserire!

Piazza Matteotti, 7, Treviso Tel: 0422 540521 Da Tiffany le uova di cioccolato al latte, fondente o bianco, tutti temperati a mano, c’è la p Giulì cioccolateria

via Treviso, 19, parco commerciale Zero Center, Treviso

Tel: 0422 486323

Giulì cioccolateria crea a mano uova di Pasqua decorate di diverse forme, misure e pesi

via Treviso, 19, parco commerciale Zero Center, Treviso Tel: 0422 486323 Giulì cioccolateria crea a mano uova di Pasqua decorate di diverse forme, misure e pesi Raky Dolceria

Via Postumia, 3 San Biagio di Callalta

Tel:0422 608657

Se desideri delle uova artigianali in confezioni personalizzate Raky Dolceria è il luogo giusto

Operà

Via Vittorio Veneto, 14/b Castelfranco

Tel: 0423 720887

Se cerchi delle opere d'arte l'Operà è la pasticceria ideale. Un atelier di pasticceria a conduzione familiare fondato nel 1995 da Alberico e Daniela. Il laboratorio genuinamente realizzamente artigianale, con cacao selezionati di diverse origini, una linea completa di praline, cioccolatini stampati, tavolette ma anche soggetti e piccole piecè artistiche per ogni occasione.

Come si rompono le uova? Semplice Il punto debole sono i lati, è lì che devi mirare se vuoi mantenere la forma più integra possibile.

La tradizione delle uova di Pasqua

Ma com'è nata questa usanza delle Uova di Pasqua? Pare siano stati i persiani i primi a decorare a primavera delle uova a mano. Un simbolo di rinascita della natura dopo il gelo invernale. L'uovo come dono si diffonde poi nel Medioevo e in Germania dove si inizia a regalare delle semplici uova bollite dipinte con colori naturali. L'abitudine moderna di mangiare uova di cioccolato a Pasqua ha invece origine nel Settecento, quando il chocolatier francese David Chaillou ha inventato il primo uovo di cioccolato artigianale con crema di cacao. Questa sua invenzione gli fu commissionata del re Luigi XIV, che volle sostituire l'oro con il cioccolato e concedere al suo artigiano il diritto esclusivo di vendere cioccolato nella città di Parigi.