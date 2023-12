Vacanze di Natale compie 40 anni, e il primo cinepanettone torna in sala

Vacanze di Natale. Il ritratto di un gruppo di italiani in vacanza a Cortina nel 1983. Vizi, frivolezze, intrighi e mode raccontati con ironia. Il 30 dicembre, per celebrare l'anniversario dei 40 anni dalla sua uscita, la commedia cult di Carlo Vanzina si potrà vedere in una versione restaurata e rimasterizzata.

I biglietti per questa proiezione speciale, sono disponibili dal 15 dicembre su nexodigital.it, offrono ai fan l'opportunità di rivivere le battute e le scene esilaranti del film, così come la sua celebre colonna sonora che include alcuni dei brani più famosi degli anni Ottanta. Il "Vacanze di Natale Day" si propone come un evento unico per riunire gli appassionati e celebrare insieme la storia del cinema italiano.

Il film, uscito originariamente nel dicembre del 1983, è una fotografia umoristica e leggera dell'Italia di quel periodo, con un cast stellare che include Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli e molti altri. Ambientato a Cortina d’Ampezzo, "Vacanze di Natale" racconta con ironia le dinamiche sociali dell'epoca, diventando un vero e proprio romanzo generazionale.

In occasione di questo evento, Filmauro e Nexo Digital invitano gli spettatori a indossare un dress code anni Ottanta, per immergersi completamente nell'atmosfera e nell'energia di quegli anni, rivivendo il rito di andare al cinema durante le festività natalizie. Prodotto dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuito da Nexo Digital,