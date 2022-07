L'unica vendemmia notturna del Prosecco è nella vigna di Sarah

Una casa colonica autoctona, posizionata in cima alla collina ormai conosciuta dagli amanti del bio in tutto il mondo. Sarah Dei Tos, vignaiola per vocazione e ideatrice della vendemmia notturna, crede profondamente nella necessità di una trasformazione dell'agricoltura verso il biologico come unica strada percorribile per rispettare la sostenibilità del territorio; bisogna fare una scelta consapevole di salute anche a tavola e, non meno importante, avere un prodotto finito di vera qualità!

Seguendo questa filosofia nascono i suoi vini e allo stesso modo "Grappoli di Luna", l'unica vendemmia notturna fatta sulle colline del Prosecco, che vuole essere allo stesso tempo una festa per celebrare uno stile di vita legato alla natura e al territorio e un momento di accrescimento per conoscere, attraverso talk e presentazione di altri pionieri del bio, un sistema basato sui principi di valorizzazione e salvaguardia delle risorse e sul rispetto dell'ambiente, che non è solo una scelta etica, ma anche una forma di rispetto per la salute del consumatore.

Venerdì 9 settembre in questa location bellissima si terranno varie iniziative:

La Vigna di Sarah è anche un suggestivo B&B in via Col di Luna 6 a Cozzuolo di Vittorio Veneto (TV), diventato il centro delle molteplici attività di Sarah Dei Tos. Un B&B che sorge sulle colline del Prosecco, diventate patrimonio dell'UNESCO nel luglio 2019,