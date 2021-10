I ragazzi diversamente abili alla vendemmia del Raboso

Si rinnova l’appuntamento di fine ottobre con i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) – Sezione Marca Trevigiana, per la vendemmia del Raboso Piave, che si terrà sabato 30 ottobre 2021 dalle ore 14:00 alle 17:30 presso l’ Az. Agr. Giorgio Cecchetto di Tezze di Piave (TV).

Dal 2005, ogni anno, questi ragazzi si trasformano in vignaioli ed enologi, producendo circa 1000 bottiglie di Raboso del Piave, che con orgoglio presentano in primavera presso lo stand della Regione Veneto al Vinitaly di Verona. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Autonomia Sociale, che vede i ragazzi coinvolti in tutte le fasi della produzione del vino: dalla vendemmia alla pigiatura, dalla lavorazione all’ imbottigliamento, fino alla realizzazione delle etichette, rigorosamente disegnate a mano.

Il Raboso del Piave oltre a rappresentare il territorio e la sua storia, sa essere anche solidale contribuendo a progetti a supporto della collettività, con l’obbiettivo di rafforzare il valore che può nascere dalla sincera volontà di fare impresa in maniera condivisa e inclusiva.

L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono condividere e riscoprire le tradizioni e i valori di un tempo.

AZ. AGR. CECCHETTO GIORGIO

Via Piave, 67 - Tezze di Piave (TV)

www.rabosopiave.com