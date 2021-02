Venerdì 5 febbraio 2021: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

E’ il 36° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 329 giorni.

Giornata mondiale dei calzini spaiati

Santi del giorno: Sant’Agata (Vergine e Martire) protettrice di balie, nutrici e fonditori di campane.

Etimologia: Agata, deriva dal greco Agathé, e a sua volta dall’aggettivo agathos “buono”: significa quindi “buona, virtuosa”. L’agata è anche una varietà di quarzo.

Accadde Oggi

62 – Un terremoto danneggia le città romane di Pompei ed Ercolano e diversi monumenti di Neapolis fra cui il teatro;

251 – Sant’Agata muore martirizzata a Catania per non abiurare la sua fede;

1597 – Un gruppo di cristiani giapponesi è condannato alla crocifissione dal nuovo governatore del Giappone per aver minacciato la società locale;

1740 – Constatata l’unanimità in favore della Repubblica papa Clemente XII restituisce ufficialmente l’indipendenza a San Marino (festa di Sant’Agata);

1848 – Karl Marx e Friedrich Engels vengono processati per attività sovversiva: verranno assolti;

1783 – Un violentissimo terremoto sconvolge la Calabria meridionale e la Sicilia che si affaccia sullo Stretto: Reggio Calabria e Messina rase al suolo, si stimano almeno trentamila vittime.

1849- Si aprono a Roma, al Palazzo della Cancelleria, i lavori dell’Assemblea costituente. Qualche giorno dopo viene dichiarato decaduto il potere temporale pontificio e proclamata la nascita della Repubblica Romana.

1855- 1200 uomini, bersaglieri e marinai italiani, prendono possesso della città di Massaua in Eritrea e occupano la regione circostante. L’operazione è suggerita e favorita da funzionari inglesi in Egitto e si svolge tra l’indifferenza dei 5.000 abitanti della città.

1887- L’Otello di Giuseppe Verdi è rappresentato a Milano per la prima volta. La collaborazione fra Arrigo Boito e Verdi si concreta finalmente con quest’opera, la cui composizione ha impegnato il musicista per diversi anni.

1936- A New York si svolge la prima mondiale del film di Charlie Chaplin “Tempi moderni”. Gli Stati Uniti stanno uscendo a fatica dalla grande depressione economica e Chaplin intende sottolineare con questa pellicola la disumanizzazione imposta dalla catena di montaggio.

1949- Negli Stati Uniti il rapporto Hoffman critica duramente l’intenzione, da parte dello Stato italiano, di utilizzare parte dei fondi del Piano Marshall, per sostenere il cosiddetto “Piano Fanfani”, tradotto poi nel Piano Ina-Casa.

1960 – Debutta al cinema Capitol di Milano il film La dolce vita di Federico Fellini. Parte del pubblico in sala fischia il regista accusandolo di fiancheggiare il comunismo. Ma poi il successo del regista due volte premio Oscar sarà clamoroso.

1981- Padova. In un covo viene arrestato Valerio Fioravanti. Il leader dei Nar, i Nuclei armati rivoluzionari, viene fermato poche ore dopo un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine in cui muoiono i carabinieri Enea Codotto e Luigi Maronese.

2002 – Primo caso in Italia dell’epidemia di “mucca pazza“. Ne viene colpita una giovane di Menfi (Agrigento) che avrebbe contratto il morbo sette anni prima in Francia.

2006- A Trebisonda, in Turchia, viene ucciso, al termine di una messa, il sacerdote italiano Andrea Santoro. L’assassino è uno studente sedicenne, che dichiara di aver agito per vendicare Allah, rappresentato, in alcune caricature, pubblicate su giornali danesi e norvegesi.

1991 – Esce Innuendo, ultimo album dei Queen: Dopo vent’anni di hit da primato, dischi di platino, tour mondiali, la band “regina” scrive l’ultima pagina della sua storia, che è la storia della musica rock e pop.

Nati

Sei nato oggi? I nati il 5 febbraio mettono una grande grazia e disinvoltura in tutto ciò che fanno e hanno un modo di fare molto persuasivo che, pur nella sua pacatezza, lascia chiaramente intendere quanto queste persone facciano sul serio. Probabilmente più eloquenti con i fatti che non con le parole, sono dotati di una presenza fisica rassicurante, che dà l’impressione di individui sui quali poter fare affidamento nei momenti difficili. Sono acuti e perspicaci e parlano sempre diritto al cuore dell’interlocutore; sono persone poliedriche e non di rado hanno una vita interiore discreta e riservata, alla quale è permesso accedere solo a pochi intimi.

1914 – William Burroughs: Personaggio chiave della beat generation, è stato uno degli scrittori più originali della controcultura americana degli anni Cinquanta e Sessanta.

1958 – Fabrizio Frizzi: Conduttore tra i più noti del panorama televisivo italiano, con una trentennale esperienza alle spalle.

1985 – Cristiano Ronaldo: È l’unico calciatore ad aver segnato cinquanta reti in una stagione in cinque consecutive.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 5 febbraio 2021 da astri.acotel.it

Ariete. E’ il momento di portare avanti nuovi progetti. Se l’oroscopo è interessante e promettente, non fare l’errore di rivangare il passato: specialmente se è stato negativo. Nel lavoro è una giornata buona per fare nuovi accordi e avanzare richieste.

Toro. Più ci avviciniamo al 10 febbraio più l’agitazione aumenta: oggi è una giornata promettente, goditela a pieno. Nel lavoro cerca di restare sereno ma aspetta a spendere soldi in maniera folle: rimani con i piedi per terra.

Gemelli. Se in coppia ci sono state discussioni il fine settimana potrebbe portare ancora qualche piccolo dubbio. Nel lavoro potresti fare un incontro importante: tieni gli occhi aperti e non fermarti se hai intenzione di buttarti in un progetto.

Cancro. Una buona giornata per l’amore! Questo non vuol dire che se ci sono state problematiche potranno risolversi nel giro di poche ore. Nel lavoro c’è qualcosa che non va: forse è il periodo, per il momento stai attento alle spese.

Leone. Chiunque si stia approcciando ad una nuova storia cerchi di farlo con prudenza, se non addirittura diffidenza! Nel lavoro stai vivendo dei giorni controversi: devi fare delle scelte importanti, affronta le situazioni con coraggio.

Vergine. Hai tanta voglia di amare: che dirti, ama allora! Non sottovalutare i nuovi incontri. Nel lavoro alcune persone sono decisamente contro di te: forse l’ambiente non ti piace?

Bilancia. In amore dipende tutto da te: vuoi davvero trovare l’amore? Con la persona giusta si possono fare grandi progetti. Nel lavoro una nuova energia sta prendendo piede, lascia nel passato il 2020.

Scorpione. Se sei single non arrenderti: l’importante è però sganciarsi dal passato. So che sei uno Scorpione e non è facile dimenticare, ma per andare avanti è fondamentale. Nel lavoro attenzione alle spese: Giove è dissonante, porta con sé dei dubbi.

Sagittario. Hai voglia di tornare ad amare, il fine settimana potrebbe darti dei suggerimenti…speciali. Nel lavoro non esagerare, fai solo il necessario per andare avanti. Per capisci meglio: non fare il passo più lungo della gamba.

Capricorno. Anche se sei solo da tempo non è il momento per rinunciare all’amore! Lunedì la Luna entrerà nel tuo segno zodiacale, tanti chiarimenti in amore per la prossima settimana. Nel lavoro attenzione alle spese se ci sono stati problemi finanziari. Se il tuo ascendente cade in Vergine, Capricorno oppure Toro non escluso l’arrivo di una soluzione o di un rimborso

Acquario. Se c’è un ex ancora nei paraggi non è escluso che tu voglia chiudere definitivamente le porte! Nel lavoro oggi pomeriggio potrebbero esserci dei ripensamenti: cerca di concludere almeno le questioni importanti.

Pesci. Tutte le storie che hanno vissuto brutte situazioni di recente o che sono già state chiuse vanno dimenticate, ma per bene! Nel lavoro i prossimi due giorni saranno abbastanza convulsi.