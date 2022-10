Un successo il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea, quest'anno c'è anche il labirinto

Ogni weekend centinaia di bambini e adulti fanno un giro nel mondo di fiaba che è il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea , un'esposizione di più di 200.000 zucche di tutti i tipi, coltivate dall'azienda agricola di Villorba , alle porte di Treviso.

“Questo progetto nasce dal desiderio di condividere con tante persone la magia e il fascino di questo prodotto caratteristico dell'autunno e del nostro territorio – racconta Luca Manzan , titolare dell'azienda. Inoltre, rappresenta per noi un'occasione per celebrare la Natura. Si tratta infatti di un'area di 70.000 metri quadrati in piena campagna, in mezzo al verde, in un luogo dove la Biodiversità viene salvaguardata durante tutto l'anno. A ttorno alle zucche abbiamo creato un'atmosfera magica e sognante, fatta di allestimenti a tema rurale dove potersi divertire con semplicità, in un contesto agricolo a stretto contatto con la Natura, adatto ai più piccoli ma anche ai più grandi”.

Il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea quest'anno è stato sviluppato su un'area pari a 6 campi da calcio ed avrà angoli “instagrammabili” dove potersi scattare foto in uno scenario autunnale davvero unico.

“Ci saranno numerosi e fantasiosi allestimenti realizzati con le zucche, ma soprattutto è ampio il programma di intrattenimento che abbiamo ideato. Sarà possibile andare alla ricerca e acquistare la propria zucca preferita, grandi e piccini potranno trascorrere il tempo tra i giochi di una volta, zona food dove poter gustare diversi piatti, moltissimi alla zucca e, novità, perdersi in un grandissimo labirinto di mais.

Inoltre, tutti i pomeriggi della settimana e per tutto il giorno durante il weekend, ci sarà musica jazz e country suonata dal vivo e artisti circensi che si esibiranno per tutto il Villaggio.”

Dall’1 al 31 ottobre, tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00 nei campi dell’azienda agricola di Villorba (TV) si celebra la zucca e la magia dell’autunno. Ad attendere gli ospiti tanti giochi di una volta, intrattenimento musicale, aree food, un grandissimo labirinto di mais oltre che ovviamente più di 200.000 zucche.

Il Villaggio delle Zucche è un'iniziativa che con semplicità mira a coinvolgere tutte le fasce d'età. Costo d'ingresso 5€.

Per aggiornamenti e per prenotare l'accesso all'area espositiva è possibile collegarsi al sito web dell'azienda: https://nonnoandrea.it





AZIENDA AGRICOLA NONNO ANDREA