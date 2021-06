Mostra Vini di Collina: Cena “A Tavola con i formaggi”

Il ricco menù, studiato per valorizzare i formaggi ed i vini, sarà servito mercoledì in cantina Le Manzane

La Pro Loco di San Pietro di Feletto, in occasione della 50^ Mostra dei Vini di Collina, organizza la tradizionale serata dedicata ai formaggi abbinati ai vini presenti in mostra. Saranno presenti i rappresentati dei Comitati Unesco; per Conegliano Valdobbiadene: il direttore Giuliano Vantaggi, le autorità locali, la rappresentanza della Primavera del Prosecco Superiore Docg, il presidente dell’Umpli Veneto Giovanni Follador, il Presidente Visit Prosecco Hills Federico Capraro, il coordinatore regionale di Città del Vino Benedetto De Pizzol.

Il ricco menù, studiato per valorizzare i formaggi ed i vini, sarà servito al tavolo e culminerà con la degustazione di 3 formaggi abbinati ai vini della Cantina “Le Manzane” che ospiterà l’evento.

Antipasti: Tzatziki, Misticanza con Agrì di Valtorta, Spiedini di Primo Sale di Capra Bio con datterini abbinati al Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry 20.10. Polenta Taragna Orobica con Formaggio Tipico Branzi, Crostino Ricotta Bio e Formai De Mut Dop, Melanzana sfiziosa con Feletto a Latte Crudo Bio abbinati a Bianco dei Colli Trevigiani IGT Incrocio Manzoni 6.0.13.

Risotto ai 3 formaggi con spinacine, Formai de Mut Dop, Robiola di Capra Bio, Montasio Dop abbinato al Pinot Grigio delle Venezie Doc. Dopo il risotto seguirà una degustazione di formaggi provenienti dalle zone Unesco: Storico Ribelle Presidio Slow Food, Bufala Al Glera, Capra Foglia Noce Bio, Stracchino all’Antica Presidio Slow Food abbinati al Kaberlò Veneto Rosso Igt. Strachitunt Dop, Montasio Stravecchio Dop abbinati al Marzemino Veneto Igt.

Dessert: Mousse di Ricotta di Capra Bio con Figo Moro di Caneva caramellato, Piccolo Tartufo bianco al Mascarpone, Biscottino al Prosecco Docg abbinati al Marzemino Veneto Igt.

Costo della serata 30€. Per info e prenotazioni contattare il 338 9470260. In caso di maltempo la cena si svolgerà allo stand della Pro Loco.

