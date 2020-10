A Treviso da bere si ordina via app e si stappa in meno di 30 minuti

Sono due imprenditori locali Silvia Guzzetti e Davide Ponziani ad aprire la sede di Winelivery a Treviso offrendo il servizio di consegna a domicilio di alcolici, ghiaccio e soft drink in 30 minuti ed alla temperatura ideale.

"Negli ultimi mesi siamo stati costretti, come tutti, a guardare con un occhio nuovo al mondo delle consegne a domicilio” Affermano Silvia e Davide “Realtà che ci ha dato parecchie soddisfazioni da fruitori. Abbiamo quindi visto lo spazio per costruire e far crescere un nuovo business che possiamo considerare più che complementare ai tradizionali canali di vendita del vino. Un'opportunità nuova con delle ottime prospettive di crescita su Treviso e, perchè no, su tante altre città. Un modo nuovo per dimostrare sempre più ai nostri clienti quanto ci stanno a cuore".

L'avvento de L'App per bere! rappresenta per i Trevisani un autentico punto di svolta nelle abitudini di consumo: è come avere nella propria tasca un bar con tutti i drink a disposizione, pronti per essere assaporati alla prima occasione! E non solo, chi scaricherà l’app avrà a portata di mano un sommelier virtuale pronto a rispondere alle proprie esigenze “Una vera enoteca tra le mani, questo è Winelivery, con le sue centinaia di etichette e il servizio express a temperatura” Afferma Andrea Antinori founder di Winelivery “ma non solo, l’app è anche un sommelier virtuale infatti attivando il “Wine Advisor” e rispondendo a quattro semplici domande, grazie ad un sofisticato sistema di algoritmi verrà consigliato al cliente il vino perfetto per ogni occasione!”

In tutte le città Winelivery cerca di offrire un servizio “su misura” mettendo a catalogo i vini più amati dai cittadini del luogo. Winelivery è una realtà che va incontro sia ai clienti che ai produttori, l’azienda ha infatti virato da tempo verso un modello a filiera cortissima: le bottiglie arrivano dal produttore direttamente a casa del cliente, valorizzate da un servizio eccellente.

Cos’è Winelivery?

Winelivery è l’App per bere, servizio di consegna in 30 minuti di bevande alla temperatura ideale, che permette di ordinare le migliori bottiglie di vino o drink, ma anche ghiaccio e snack, tramite sito o App (disponibile su App Store e Google Play). “Il nostro scopo è quello di offrire ai nostri clienti un’esperienza superiore, associando ad un servizio rapido e puntuale, un team di esperti per la selezione delle etichette migliori e gestendo in proprio assortimenti e consegne, per una cura del servizio a 360°.” Oltre a servire il mercato privato, Winelivery offre servizi sia al mondo Ho.re.ca che alle Aziende, come mini-catering e regalistica.

La piattaforma tecnologica è anche un canale di comunicazione che connette direttamente il consumatore con il produttore, il quale può “raccontare” i propri prodotti e distribuirli con un servizio di consegna eccellente. Il servizio, lanciato a Gennaio 2016 a Milano, è ora attivo dalla Sicilia all’Alto Adige con oltre 40 store.