Una apprendista 'maga' è trevigiana: la vedremo presto in TV

Si sfideranno con incantesimi e poteri magici, sono i dodici apprendisti che parteciperanno alla prima edizione di Voglio essere un mago, il reality – talent che andrà in onda dal 21 settembre su Rai2. Tra gli apprendisti maghi Giulia Serafin di Treviso.

I giovani tutti compresi tra i 14 e i 19 anni, saranno divisi in tre casate, Volpi Rosse, Piume D’Oro e Abisso Blu, e studieranno e perfezioneranno le arti magiche per ottenere il diploma di mago. Il migliore tra loro si aggiudicherà la bacchetta d’oro.

Tra chi vuole battersi con le arti magiche c'è Giulia Serafin detta Juls, 17 anni, di Treviso, vive a Villorba e frequenta il Liceo scientifico Leonardo Da Vinci. È una giovane sportiva che ha vinto dei campionati di pattinaggio artistico. Su Instagram conta 1776 follower.

Nella vita sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Per il suo futuro si vede ingegnere o oncologa pediatrica. Si definisce una ragazza molto permalosa e ansiosa. La passione per la magia le è stata trasmessa da sua sorella, di qualche anno più grande, che le ha regalato una scatola magica: da allora ha iniziato a seguire tutorial di magia online.

Una grande avventura in un suggestivo e fiabesco castello dove tutto è possibile, il reality talent andrà in onda per cinque prime serate e avrà come protagonisti 12 "teen wizard" provenienti da tutta Italia.

I partecipanti

Questi giovanissimi "apprendisti" hanno caratteri e personalità diverse ma sono accomunati da un'unica grande passione: l'arte della magia. Saranno divisi in tre casate - rispettivamente le Volpi Rosse, le Piume D'Oro e gli Abisso Blu - studieranno e perfezioneranno le arti magiche, si sfideranno per superare gli esami ed evitare la bocciatura: solo alcuni di loro conquisteranno il diploma di mago, e il migliore si aggiudicherà la bacchetta d'oro.

Ma ben presto anche i "Babbaloni" busseranno alle porte del Castello. Chi sono? Giovani influencer estranei al mondo della magia ma veri e propri "maghi dei social".

Pasquale Guercia (16, Salerno); Luca Funzione (18, Sarzana - SP); Giulia Serafin (17, Treviso); Giuseppe Capitolino (15, Cleto - CS); Marco Loffredo (17, Napoli); Silvia Lollino (18, Varese); Giulia Mangialomini (16, Castelvetrano -TP); Giorgio Andolfatto (16, Torino); Elettra Tercon (17, Ferrara); Christian Ceresera (18, Brescia); Daniel Motta (17, Villasanta - MB); Matilde Carioli (14, Bergamo).