Apre Yoghattha, il nuovo centro di Gloria Teso a Silea

Yoghattha di Gloria Teso è il nuovo Centro Yoga aperto in via Lanzaghe n. 49 a Silea (TV) che, nel corso della prima settimana di avvio dei corsi, raccoglie interesse per quella che è la pratica focale tra la varietà offerta, il Restorative Yoga, uno stile yoga basato sul rilassamento e sul recupero, come impartito e divulgato da Audrey Favreau, secondo il metodo approvato da Judith Hanson Lasater, allieva diretta del Maestro B.K.S. Iyengar, una tra le figure più di rilievo dello yoga moderno che ha introdotto l’uso di attrezzature nella disciplina yoga.

Il Restorative Yoga è una pratica meditativa che viene eseguita attraverso degli asana statici su tanti supporti, che permette di rilassare il corpo inducendo calma nella mente e nel sistema nervoso. Un rilassamento attivo, profondo e benefico, che insegna a chi lo pratica l'importanza di rallentare e la bellezza di vivere ad un ritmo più lento, che non significa “perdere tempo”, bensì dargli il giusto valore riuscendo a ponderare l'importanza delle cose con una chiarezza mentale nuova e di grande vigore.



Nel centro yoga Yoghattha® le lezioni vengono svolte in piccoli gruppi, garantendo una migliore connessione tra i partecipanti ed una più chiara visuale dell’insegnante, che può dedicarsi con maggiore attenzione ai pochi allievi; altresì i corsi vengono svolti a livello individuale o di coppia. Grande la varietà di corsi proposti con lezioni di Yoga Integrale, Hatha Yoga, Hatha+Restorative Yoga, Restorative Yoga e, in prossimo avvio, Meditazione, Kaoshi'kii, Yoga per Bambini da 3 a 13 anni e Yoga al Nido per Bambini da 3 a 36 mesi entrambi secondo il Metodo Balyayoga®. Molti altri sono i progetti in programma, come corsi frontali di approfondimento filosofico, workshop, ecc.

Yoghattha® è un marchio registrato composto dalle parole YOGA+HATHA+GATTA. Le tre parole mescolate vengono lette IOGATTA o IOGATA, inteso come persona immersa nello yoga; altresì il significato del marchio racchiude le parole HATHA YOGA, una tipologia di yoga proposta nel centro.

Gloria Teso è un’insegnante certificata Csen in Ginnastica Yoga e Meditazione 250 ore; Registered Yoga Teacher 200 ore (RYT 200 ore) presso Yoga Alliance; insegnante di Restorative Yoga certificato 50 ore; insegnante certificata Csen in Yoga e Meditazione per Bambini 3/13 anni secondo il Metodo Balyayoga® e specializzata in Yoga al Nido 3/36 mesi.

Gloria Teso - “Ho iniziato a praticare yoga, come molti, seguendo il desiderio di ricavare un’ora di spazio personale, tra giornate cariche di impegni, stress, responsabilità lavorative e familiari. Ben presto, ho scoperto la potenza dirompente dello Yoga, capace di fare e chiedere continuamente spazio, sottolineando quello che è veramente importante nella vita di una persona, tracciando un sentiero che profuma di viaggio ad ogni passo. Una forte energia positiva mi ha portata a capire cosa fare per essere felice e, portando enormi cambiamenti, ho deciso di diventare insegnante di Yoga e Meditazione per poi procedere verso ulteriori specializzazioni, sempre con il desiderio di scoprire, conoscere, diffondere. Secondo il mio modo di concepire il percorso dell’insegnante di yoga, quale persona che lavora su sè stessa per mettersi al servizio del benessere degli altri, ritengo di fondamentale importanza la continua formazione personale allo scopo di rimanere in contatto con la propria matrice profonda per poter offrire delle esperienze autentiche e di sostegno per le esigenze di ognuno. Mi sono avvicinata al Restorative Yoga da appassionata e con l’intenzione di ampliare l’offerta di corsi; ho scoperto una gemma da provare, imparare e praticare ogni giorno della propria vita. Adesso il mio impegno è la diffusione di questa pratica, dei numerosi benefici e del benessere psicofisico che porta al singolo e, di rimando, alla collettività”.

PER INFORMAZIONI: Yoghattha di Gloria Teso

Via Lanzaghe n. 49 – 31057 Silea (TV)

Tel. 375 504 6844;