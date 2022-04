Escludere il cliente dalla costruzione della strategia, l'errore comune del digital marketing

La strategia rappresenta il punto focale di quasi tutti i processi caratterizzanti un'azienda e per questo motivo la sua gestione spesso assorbe gran parte delle energie di manager e imprenditori.

Adottare la strategia di comunicazione più coerente ed efficace rappresenta un aspetto tanto importante quanto complesso, motivo per il quale oggi una grossa percentuale di aziende delega questo compito ad agenzie di marketing esterne. Scelta che però spesso si rivela controproducente perché il cliente viene totalmente estromesso dalla costruzione della strategia e il lavoro, seppur svolto da professionisti, si rivela privo di originalità e poco convincente proprio perché lontano dalle reali dinamiche aziendali.

In un’epoca dove la comunicazione è globale e rappresenta un aspetto sempre più centrale nella vita delle persone – vedasi l’impatto che hanno i social sul nostro stile di vita –, per un’azienda comunicare male può rivelarsi un vero e proprio boomerang.

Coinvolgere l'azienda cliente è fondamentale per essere credibili

Al fine di ovviare a questa problematica sta prendendo sempre più piede un nuovo concetto di lavoro, portato avanti in primis da Publimedia, agenzia che da anni opera nel settore della comunicazione e che attraverso la sua divisione “Digital Lovers”, ha messo a punto un innovativo sistema basato sui principi di partnership e condivisione degli obiettivi. Questo sistema abbina i vantaggi derivanti dalla collaborazione con un’agenzia specializzata esterna a quelli di operare con risorse aziendali interne.

Come? Ottimizzando tempi e risorse, lavorando a stretto contatto ma evitando invasioni di campo, proprio come un team che condivide obiettivi e risultati.

Con questo sistema l'azienda cliente è messa al centro del processo decisionale, ma viene coinvolta solo nelle azioni per le quali il suo apporto è necessario, sgravandola di fatto da mansioni estranee da quelle che ne rappresentano il core business.

Un'agenzia che punta a rivoluzionare il mondo del digital marketing

È questa innovativa visione del modo di comunicare che coniugando concetti semplici ma efficaci come la partnership tra aziende e la condivisione di sistemi di lavoro efficaci e obiettivi chiari, che ci sentiamo di dire che oggi Digital Lovers by Publimedia probabilmente rappresenta la più interessante novità nel mondo della comunicazione digitale.

