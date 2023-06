Venerdì 23 giugno sportelli chiusi: aggiornamento dei sistemi informatici per migliorare il servizio

Questa settimana è in partenza un’attività di aggiornamento dei sistemi informativi propedeutici alla gestione del servizio all’utenza.

Venerdì 23 giugno, gli sportelli territoriali Ats: Montebelluna, Treviso e Riese Pio X e lo sportello digitale di Villorba saranno chiusi. Inoltre, sempre per ottimizzare i servizi all’utenza, anche l’ATS App e lo Sportello Online non saranno disponibili dalle 18.00 del 22 giugno fino al 25 giugno compreso.

I servizi riprenderanno lunedì 26 giugno. L’azienda è consapevole che potrebbero esserci dei rallentamenti, per questo motivo, per evitare possibili code, si suggerisce di recarsi agli sportelli se necessario; dai giorni successivi gli uffici saranno pronti per gestire le richieste e fornire qualsiasi consulenza.

Dichiara il Direttore Pierpaolo Florian:

“È desiderio di Ats attivare iniziative e lavori che mirano a voler sempre migliorare la qualità dei nostri servizi, garantire maggiore efficienza e risparmiare all’utente tempo prezioso. Abbiamo fatto nostra la citazione di Steve Benson – Vignettista editoriale vincitore del premio Pulitzer: Servizio clienti significa rendere facile e veloce per i tuoi clienti ottenere l’aiuto di cui hanno bisogno, quando e come ne hanno bisogno.”

Ricordiamo che gli sportelli sono operativi ai seguenti orari:

Treviso: da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, mercoledì anche dalle 14:30 alle 18:00.

Montebelluna: da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, lunedì e mercoledì anche dalle 14:30 alle 18:00.

Riese Pio X: da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00, mercoledì dalle 14:30 alle 18:00.

A queste sedi si aggiungono lo sportello di Pederobba, aperto il lunedì dalle 15:00 alle 18:00 e lo sportello digitale di Villorba (presso Villa Giovannina – Sportello Unico del Comune di Villorba), accessibile da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13:00, il lunedì e il mercoledì dalle 14:30 alle 18:00.

Anche il Call-center Servizio clienti è raggiungibile al numero verde 800 800 882 per avviare qualsiasi tipo di pratica e rispondere a ogni tipo di quesito.