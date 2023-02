"Ama l'acqua del tuo rubinetto!": il progetto volto a sensibilizzare i cittadini di domani all’uso consapevole dell’acqua

Oltre 6 mila studenti, 316 classi di 106 scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; ma non solo, oltre 1.350 studenti, 57 classi di 11 istituti delle scuole secondarie di secondo grado dei comuni soci di Alto trevigiano servizi, l’azienda di servizio idrico integrato che opera fra le province di Treviso, Belluno e Vicenza.

Questi i numeri del progetto "Ama l’acqua del tuo rubinetto!", uno dei fiori all’occhiello dei progetti di Ats perché mira a sensibilizzare i cittadini di domani all’uso consapevole dell’acqua. Un percorso che l’azienda propone agli studenti e che assume particolare significato, dopo l’estate siccitosa dello scorso anno, e un rilievo ancor maggiore se pensiamo alle sfide che il cambiamento climatico impone, anche nel campo del diritto di tutti i cittadini del mondo a disporre di acqua potabile per la sopravvivenza e di servizi igienico-sanitari dignitosi negli anni a venire.

I dettagli del progetto

Il progetto per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è partito a fine gennaio. In questa edizione 2023, come nelle precedenti, si è cercato di introdurre aspetti e modalità innovative: alle scuole viene offerta la possibilità di scelta tra diversi laboratori suddivisi in 4 percorsi attraverso cui sensibilizzare gli studenti sull’importanza dell’acqua. Il percorso azzurro prevede l’esplorazione del ciclo naturale dell’acqua, dalle nuvole al nostro rubinetto; quello arancione accompagna gli studenti a scoprire cosa succede quando l’acqua scende dallo scarico, come torna pulita in natura e pronta a riprendere il ciclo naturale; il verde insegna concetti quali l’impronta idrica” e l’acqua virtuale; infine, il percorso rosso porta i ragazzi a sperimentare e giocare insieme per scoprire le mille caratteristiche dell’acqua.

L’offerta formativa di Ats si rinnova con il progetto “Ama l’acqua del tuo rubinetto 2.0!” ideato ad hoc per le sole scuole secondarie di secondo grado che beneficia anche del patrocinio della Provincia di Treviso. Targettizzato per gli adolescenti con contenuti e tematiche rinnovate, il progetto, che inizierà a partire da marzo 2023, prevede due filoni d'intervento: il percorso blu dalla sorgente al rubinetto e il percorso verde dallo scarico al ritorno in natura.

Nel corso delle attività, saranno consegnati anche materiali didattici per gli alunni, così da permettere ai docenti di continuare la formazione in classe in autonomia, sviluppando i temi da loro ritenuti più importanti e significativi.

Inoltre, quasi 2000 studenti hanno aderito alle visite didattiche ad impianti di depurazione e sorgenti che inizieranno a marzo: guide esperte accompagneranno i ragazzi nella conoscenza del ciclo idrico e risponderanno a domande e curiosità su di esso, sulle reti fognarie e sul processo di depurazione.

«Siamo felici di poter dare continuità a questo progetto perché vediamo i risultati tangibili – spiega il direttore di Ats, Pierpaolo Florian – Sappiamo che spesso sono i bambini e i ragazzi che frequentano i nostri laboratori a insegnare ai loro genitori come non sprecare l’acqua quando ci si lava i denti o quando si cucina o si innaffia il giardino di casa. Da più di dieci anni, Ats investe nel progetto scuola e questi risultati ci riempiono di orgoglio e ci spingono a costruire ogni anno che passa progetti sempre più innovativi e capaci di parlare alla sensibilità dei nostri ragazzi».